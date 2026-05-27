България и Турция поставят акцент върху инфраструктурни проекти и облекчаване на трафика

министър транспорт и съобщения Георги Пеев с посланик Турция Мехмет Саит Уянък

В условията на променена глобална логистична обстановка България и Турция се утвърждават като държавите с най-значим капацитет за поемане на стокооборота и пътникопотока от Близкия изток към Европа. Това бе коментирано по време на среща на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев с посланика на Турция у нас Мехмет Саит Уянък.

Двамата обсъдиха ситуацията, свързана с управление на трафика през предстоящия летен сезон, след като статистиката отчете рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства, преминали през границата за миналата година. 

Министър Пеев подчерта, че трябва да се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“. 

капитан андреево

Акцент в разговора беше поставен върху развитието на железопътната свързаност, която да отговори на нарастващия пазарен интерес. Изтъкнато беше значението на стратегическия проект за нова железопътна връзка между двете страни (Ямбол – Лесово), който се разглежда като приоритетен за регионалната сигурност и е част от усилията за свързване на Централна Азия с Европа.

Турският посланик отбеляза, че изграждането на новите преходи между двете страни ще привлече още по-голям обем товари и ще предостави възможност за увеличаване на интермодалните превози в региона.

