Тайван подозира, че чипове на NVIDIA са били контрабандно внесени в Китай през Япония

Тайвански прокурори подозират, че трима души са успели да прехвърлят поне една пратка чипове за изкуствен интелект на NVIDIA към Китай, след като първо са ги изнесли за Япония, съобщават източници, запознати със случая.

Миналата седмица тримата са били задържани от прокуратурата в Кийлунг, Тайван, по подозрение, че са фалшифицирали документи за износ на сървъри на Super Micro Computer, съдържащи модерни Nvidia чипове. САЩ забраняват продажбата на тези полупроводници за Китай без специален лиценз от Вашингтон.

Това е първият публичен случай, в който Тайпе предприема действия срещу предполагаемо незаконно пренасочване на AI чипове към азиатския колос, след години на натиск от страна на САЩ островът да играе по-активна роля в ограничаването на достъпа на Пекин до модерни технологии.

При ареста на тримата обвиняеми са конфискувани около 50 сървъра, за които се смята, че са ползвани за подготвяне на фалшиви документи за износ. Поне една пратка вече е преминала през тайванските митници, според източници, запознати със случая, които са пожелали анонимност, тъй като става дума за текущо криминално разследване.

Тази по-ранна пратка е била изпратена до Япония, преди да стигне до Хонконг – известен транзитен пункт за хардуер, който доставя до континентален Китай. Източниците отказват да уточнят количеството оборудване, което тайванските власти смятат, че е било успешно пренесено нелегално.

