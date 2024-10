Денят по диагонал – 11 септември 2024 г.

Китай явно гледа на България като на свой интермодален хъб на Балканите. Този извод може да се направи от големия интерес на структуроопределящи китайски корпорации за участие в големия тридневен българо-китайски бизнес форум под наслов „Диалог в името на взаимноизгодното сътрудничество“Негови организатори са Националната асоциация „Един пояс, един път“ и китайското посолство, а поводът – 75 години от установяването на дипломатически отношения с Китайската народна република (КНР).

От китайска страна във форума в НДК ще участват представители на ръководствата на основни финансово-кредитни институции – Bank of China, The Export and Import Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China, високотехнологични компании – Huawey и Dahua Technology, големи производители на електрически и традиционни автомобили и на резервни части за тях – Dong Feng motors и Great Wall motors и други.

Изгледите за участието на гражданите на поредните предсрочни избори са крайно песимистични. Преобладава мнението, че ще бъде поставен нов анти-рекорд по ниска изборна активност (след сензационните 34,4 на сто през юни т.г.), почти няма експерт, който отговорно да твърди обратното. Съвършено ясно е, че ниската активност има редица негативни ефекти, сред които изпъкват два – критичният спад на легитимността на излъчения парламент (и евентуален кабинет) и нарастването на тежестта на контролирания (купен, корпоративен и пр.) вот. Но тъй като основните участници в политиката на практика нито могат, нито искат да се справят с тези два основни проблема, те предизвикват все по-голямо отвращение у избирателите и все повече от тях отказват да гласуват (за тях и въобще). Порочният кръг се затваря.

В момента дискутираме появата на нови лица, това ще проличи в листите. Обсъждаме и кръг от партийно необвързани публични личности. Идеята за неутрален и равноотдалечен кандидат-премиер не е откритие – във Франция с Барние и в Италия с Драги имаме актуални примери. Скептичен съм, че ГЕРБ може открито да подкрепи антиевропейски политически сили, въпреки че дълги години Борисов меко казано е балансирал с интересите на Москва. Направи ли такъв завой, ГЕРБ ще се самоубие. Чисто процедурно сегашният ВСС с изтекъл мандат е способен да избере нов главен прокурор и нов председател на ВАС.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ доц Васил Пандов, депутат от ПП-ДБ и преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Европейските граници не са това, което бяха. И то не без основание. Германия стресна част от съседите си като обяви в понеделник (9 септември), че от следващия понеделник връща отново стандартните проверки по всичките си граници. Възобновеният граничен контрол ще продължи през следващите шест месеца, като целта му е да ограничи влизането в страната на нелегални мигранти от държави извън Европейския съюз.

Друга спешна мярка, която обяви вътрешния министър Нанси Файзер във вторник, е че Германия ще задържа лица, търсещи убежище, близо до границите си и ще ги депортира незабавно в страните, от които са влезли в Европейския съюз. Това е много лоша новина за България, която заради границата си с Турция е един от основните пунктове за влизане на бежанци от Близкия изток, чиято крайна цел са богатите държави членки.

Шокиращата акция на UniCredit (“Уникредит”) да купи 9% от акциите на Commerzbank (“Комерцбанк”) хвана неподготвено правителството на канцлера Олаф Шолц и върза ръцете на германския лидер. Берлин не е имал предварителна информация за ударната атака на италианската банкова група когато е предложил за продажба транш от дела си в германския кредитор на 10 септември, твърдят запознати с процеса лица. И покупката на италианците постави германските власти в изненадващата позиция да имат почти съизмерима собственост в “Комерцбанк” (9% за “Уникредит” и 12% за Берлин). Което означава, че италианската финансова институция ще бъде най-големият акционер в германския кредитор след цялостното изтегляне на държавата.

SNB (Националната банка на Швейцария) може да бъде принудена да направи първата голяма лихвена редукция сред основните глобални централни банки след като швейцарският франк поскъпна с 6% към щатския долар от началото на юни до най-силното равнище за последните почти десет години. Въпреки прогнозите на икономистите, че швейцарските централни банкери ще понижат лихвите с 25 базови пункта на официалното съвещание на паричния комитет на 26 септември, вероятността за орязване с 0.5% нараства устойчиво. Пазарите са вкарали в цените 30% шанс за подобно движение срещу 0% само преди месец.

Възходът на швейцарската парична единица вреди на местните износители и намалява цените на вносните артикули точно когато инфлацията вече е слязла в рамките на целевите параметри на SNB и в близост до най-ниската си стойност за последните три години.