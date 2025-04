Новият австралийски паспорт – по-скъп и от кокаин

Гражданите на Австралия вече не само ще плащат немалка сума за новия документ, но и те държат първо място в света за най-скъп паспорт.

Новата цена

От 1-ви януари тази година австралийците вече ще трябва да платят 412 австралийски долара, за да могат да се сдобият с нов паспорт, по данни на Travel And Tour World.

Причината

Увеличението на таксите се дължи най-вече на годишния процес на индиксиране както и на Закона за австралийските паспорти от 2005 г., който налага периодично преразглеждане на таксите, за да се отчете инфлацията и нарастващите разходи, свързани с производството на документите и подобренията в сигурността.

Нещо повече – Департаментът на външните работи и търговията на Австралия (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) посочва и други причини въз основа на повишаването на цената. Това са главно новата технология, която осигурява по-безопасна и надеждна сигурност на личността на документоносителя, както и приходите от увеличението на таксата ще подкрепят подобренията на системите за обработка на паспорти, целящи намаляване на времето за обработка на заявленията и подобряване на обслужването на клиентите.

Позицията на правителството

Тим Уотс.

Заместник-министърът на външните работи Тим Уотс защитава увеличението с аргументите, че повишаването на тарифата е важно за поддръжката на високия стандарт на австралийските паспорти. Той подчертава, че годишната индексация до този момент е била стандартна практика при последователните правителства, за да се гарантира целостта и сигурността на документите за пътуване.

Общественото мнение

Но независимо какво смята сегашното правителство на Австралия, реакцията на гражданите е доста различна. Докато някои подкрепят новата тарифа, то други я определят като прекомерна мярка, затрудняваща още повече австралийците финансово, възпиращи ги от бъдещи международни пътувания по време на несигурна икономика и финансови сътресения.

По-скъп и от кокаина

Колкото и странно да звучи, не са малко и австралийците, бъзикащи се с новата цена. Те определят новите паспорти като по-скъпи от хероина, уповавайки се на различни източници за цената му за грам.

Другите четири най-скъпи паспорти в света

Въпреки високата цена на новите паспорти, осигуряваща им челна позиция в света, в тези няколко държави документите също не са много евтини. На второ място се нарежда Мексико с 354 американски долара за възрастен паспорт, на трето са Съединените американски щати с 253 долара, на четвърто – Нова Зеландия със 194 долара, а на пето остава Япония със 162 долара.

Апропо, австралийският паспорт е седмият най-силен на планетата – той осигурява на държателя му безвизово пътуване до цели 186 държави.