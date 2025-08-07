Най-важните пет хотелски вериги през 2025 година

Разказваме ви кои са петте най-големи лейбъла в сферата на хотелиерството през 2025 и каква им е пазарната капитализация до този момент:

1. Marriott International, САЩ, 69,93 милиарда долара

Международна компания за управление на хотелски вериги, основана през 1927 г. от Джон Уилард и Алис Мариот във Вашингтон, окръг Колумбия, със седалище в град Бетезда, американския щат Мериленд. Оказва услуги по управление на 6080 хотела с общ капацитет от 1,2 млн. стаи под имената на 30 бранда в 90 страни по целия свят. Част от знаковите брандове, които се намират под управлението на Marriott International, са Bulgari Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton и Sheraton. Генерален директор е Арне Соренсън, а Бил Мариот е председател на съвета на директорите.

2. Hilton Worldwide, САЩ, 61,34 милиарда долара

Хотелиерската компания е основана през 1919 г. в град Сиско, американския щат Тексас, от Конрад Хилтън – прапрадядото на Парис Хилтън. Оказва услуги на управление на 6215 обекта с общ капацитет от 983 465 стаи под имената на 18 бранда в цели 118 страни. Президент и главен изпълнителен директор е Кристофър Насета, а настоящият председател е Джонатан Грей.

3. Las Vegas Sands, САЩ, 35,97 милиарда долара

Компанията е основана преди 36 години, на 17-ти ноември 1988-а, от Шелдън Аделсън. Оказва услуги на управление над 211 обекта с общ капацитет от 14 200 стаи. Освен в Лас Вегас, лейбълът разполага с имоти и в Сингапур и Макао (район с особен статут в рамките на Китайската народна република). Главни фигури са Робърт Голдщайн (председател и главен изпълнителен директор), Патрик Дюмон (президент и главен оперативен директор), Ранди Хайзак (финансов директор) и Закари Хъдсън (главен юрисконсулт).

4. The Oriental Land, Япония, 35,09 милиарда долара

Основана през 1960 г., японската компания управлява и японския „Дисниленд”. Най-големият акционер на The Oriental Land е Keisei Electric Railway, която контролира 22% от акциите на компанията. Оказва услуги на управление на 9 обекта, като 5 от тях са в „Дисниленд”, с общ капацитет над 2000 стаи. Седалището на The Oriental Land е в град Ураясу, префектура Чиба. Председател на управителният съвет е Тошио Кагами, главен изпълнителен директор и председател е Юмико Такано, а главен оперативен директор и президент е Кенджи Йошида.

5. Galaxy Entertainment, Китай, 22,24 милиарда долара

Основаната през 2005-а китайска компания оказва услуги на управление на 2 хотела и 4 казина с общ капацитет от 1949 стаи. Макар седалището на Galaxy Entertainment да се намира в Хонконг, почти всички нейни обекти се намират в Макао. Неин основател е Луи Че У, а настоящият ѝ главен изпълнителен директор и председател е Франсис Луи.