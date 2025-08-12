Китай призовава фирмите да не влагат AI чиповете H20 на Nvidia за държавни проекти

Китайските власти са призовали местните компании да избягват използването на чиповете за изкуствен интелект H20 на Nvidia, особено за дейности, свързани с правителството, съобщи Bloomberg News във вторник (12 август), цитирайки източници, запознати с въпроса.

Според публикацията, властите са изпратили известия до редица фирми, в които ги разубеждават да влагат полупроводници, като в насоките особено силно се акцентира срещу използването на H20 на Nvidia за каквато и да е дейност, свързана с правителството или националната сигурност от страна на държавни предприятия или частни компании.

В изявление на Nvidia от днес (12 август) се казва, че чипът H20 „не е военен продукт и не е предназначен за правителствена инфраструктура“.

„Китай има достатъчно количество местни чипове, за да задоволи нуждите си. Той не разчита и никога не е разчитал на американски интегрални схеми за правителствени операции, точно както правителството на САЩ не би разчитало на чипове от Китай“, се казва още в изявлението.

Този ход идва след като китайските държавни медии заявиха, че чиповете H20 представляват риск за сигурността. Nvidia е посочила, че нейните продукти нямат „задни вратички“, които биха позволили дистанционен достъп или контрол.

Мярката също така следва коментари на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от 11 август, в които подсказва, че може да позволи на Nvidia да продава версия с по-ограничени възможности на следващото си поколение усъвършенстван GPU чип, Blackwell, в Китай, въпреки дълбоките опасения във Вашингтон, че Пекин може да използва потенциала на американските AI, за да засили военната си мощ.