РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Китай призовава фирмите да не влагат AI чиповете H20 на Nvidia за държавни проекти

Китай призовава фирмите да не влагат AI чиповете H20 на Nvidia за държавни проекти

Китайските власти са призовали местните компании да избягват използването на чиповете за изкуствен интелект H20 на Nvidia, особено за дейности, свързани с правителството, съобщи Bloomberg News във вторник (12 август), цитирайки източници, запознати с въпроса.

Акциите на Nvidia летят, Apple изостава

Според публикацията, властите са изпратили известия до редица фирми, в които ги разубеждават да влагат полупроводници, като в насоките особено силно се акцентира срещу използването на H20 на Nvidia за каквато и да е дейност, свързана с правителството или националната сигурност от страна на държавни предприятия или частни компании.

Китайското правителство разпитва Nvidia: Обяснете „задния вход“ в H20 чиповете

В изявление на Nvidia от днес (12 август) се казва, че чипът H20 „не е военен продукт и не е предназначен за правителствена инфраструктура“.

Малайзия - изненадващият победител от войната за чипове между САЩ и Китай

„Китай има достатъчно количество местни чипове, за да задоволи нуждите си. Той не разчита и никога не е разчитал на американски интегрални схеми за правителствени операции, точно както правителството на САЩ не би разчитало на чипове от Китай“, се казва още в изявлението.

Този ход идва след като китайските държавни медии заявиха, че чиповете H20 представляват риск за сигурността. Nvidia е посочила, че нейните продукти нямат „задни вратички“, които биха позволили дистанционен достъп или контрол.

Акциите на Nvidia летят, Apple изостава

Мярката също така следва коментари на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от 11 август, в които подсказва, че може да позволи на Nvidia да продава версия с по-ограничени възможности на следващото си поколение усъвършенстван GPU чип, Blackwell, в Китай, въпреки дълбоките опасения във Вашингтон, че Пекин може да използва потенциала на американските AI, за да засили военната си мощ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени