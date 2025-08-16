Денят по диагонал – 16 август 2025 г.

След срещата в Аляска американският президент Доналд Тръмп изглеждаше разочарован и уморен. Може би защото руският президент Владимир Путин изглеждаше непоколебим, все още говорейки за „коренните причини“ на войната и звучейки непроменен. В нещо, което прозвуча като заплаха, той дори предупреди Киев и европейските му съюзници да не се месят в процеса, в който очевидно е въвлякъл Тръмп.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, след като е провел „дълъг и съдържателен разговор“ с Тръмп, а по-късно и с европейски лидери, за да ги информира относно срещата на върха в Аляска.

Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи възможно най-ефективно за мир.

Ясно е, че Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност.

Това написаха в обща позиция френският европейските лидери, сред които президентът на Франция Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, председателят на Европейския съвет – Антонио Коща и председателката на Европейската комисия – Урсула фон дер Лайен.

За втора поредна седмица котировките на основните зърнени контракти останаха без значими промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

В Чикаго пшеницата с доставка септември не отбелязва движение спрямо старата си цена от 217 щ.д./т, но във Франция има минимално помръдване нагоре – с едно евро до 202 евро/тон.

Заради сериозен пожар край бургаския град Българово е поискано съдействие от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. По-рано кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на населението от застрашените райони.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във вилната зона „Лозницата“, където бил запален в дворовете.

Швейцарските потребители вече могат да плащат за ежедневните си хранителни покупки със стейбълкойни и други криптовалути, благодарение на новото партньорство между SPAR, Binance Pay и DFX.swiss.

Това съобщиха от Binance – водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи.

От днес (16 август) до 18 август в читалището в Карлово се провежда 21-вият Световен конгрес на дантелата OIDFA 2025. В него са се включили над 200 участници от 28 държави. България за първи път е домакин на подобно събитие.

Организаторите на конгреса признават, че към днешна дата наблюдават възраждане на занаята и превръщането му в изкуство.