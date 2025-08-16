Денят по диагонал – 16 август 2025 г.

Украйна можеше да има по-лоша нощ – не се скалъпи сделка зад гърба ѝ
След срещата в Аляска американският президент Доналд Тръмп изглеждаше разочарован и уморен. Може би защото руският президент Владимир Путин изглеждаше непоколебим, все още говорейки за „коренните причини“ на войната и звучейки непроменен. В нещо, което прозвуча като заплаха, той дори предупреди Киев и европейските му съюзници да не се месят в процеса, в който очевидно е въвлякъл Тръмп.
Зеленски заяви, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник, след като е провел „дълъг и съдържателен разговор“ с Тръмп, а по-късно и с европейски лидери, за да ги информира относно срещата на върха в Аляска.
Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи възможно най-ефективно за мир.
Европейските лидери: Готови сме да работим за тристранна среща с Тръмп и Зеленски
Ясно е, че Украйна трябва да има железни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост. Приветстваме изявлението на президента Тръмп, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност.
Това написаха в обща позиция френският европейските лидери, сред които президентът на Франция Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, председателят на Европейския съвет – Антонио Коща и председателката на Европейската комисия – Урсула фон дер Лайен.
Цените на основните зърнени храни остават сравнително спокойни на световните борси
За втора поредна седмица котировките на основните зърнени контракти останаха без значими промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отбелязват от „Софийска стокова борса“.
В Чикаго пшеницата с доставка септември не отбелязва движение спрямо старата си цена от 217 щ.д./т, но във Франция има минимално помръдване нагоре – с едно евро до 202 евро/тон.
Кметът на Бургас задейства BG-ALERT заради пожар край Българово
Заради сериозен пожар край бургаския град Българово е поискано съдействие от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. По-рано кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT с призив за евакуация на населението от застрашените райони.
Огънят е възникнал от две обитаеми вили във вилната зона „Лозницата“, където бил запален в дворовете.
Криптовалути влизат в над 100 швейцарски супермаркета чрез партньорство с Binance Pay и DFX.swiss
Швейцарските потребители вече могат да плащат за ежедневните си хранителни покупки със стейбълкойни и други криптовалути, благодарение на новото партньорство между SPAR, Binance Pay и DFX.swiss.
Това съобщиха от Binance – водеща глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи.
Карлово и Калофер събират почитатели на дантелата
От днес (16 август) до 18 август в читалището в Карлово се провежда 21-вият Световен конгрес на дантелата OIDFA 2025. В него са се включили над 200 участници от 28 държави. България за първи път е домакин на подобно събитие.
Организаторите на конгреса признават, че към днешна дата наблюдават възраждане на занаята и превръщането му в изкуство.