Зеленски: Преговорите могат да започнат там, където в момента е фронтовата линия

„Преговорите могат да започнат там, където в момента е фронтовата линия“, обяви украинският президент Володимир Зеленски преди срещата си с Тръмп, цитиран от Kyivindependent.com. Това стана след участието на Зеленски във видеоконферентна среща на „Коалицията на желаещите“, като той се включи в нея заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Имаме нужда от истински преговори и това означава, че те могат да започнат там, където е фронтовата линия в момента. Линията на контакт е най-добрата линия за преговори“, написа в „Екс“ Зеленски след срещата си с членовете на така наречената „Коалиция на желаещите“.

Зеленски поясни, че евролидерите са съгласни с оценката на Киев за воденето на преговорите, добавяйки, че „Конституцията на Украйна прави невъзможно да се откажеш от територия или да търгуваш със земя“.

Припомняме, че Зеленски ще пътува до Вашингтон на 18 август за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Украинският президент ще бъде придружен от редица европейски лидери, които се противопоставиха на преговорите за размяна на територии между САЩ и Русия без участието на Киев.

Източник от украинската президентска администрация заяви по-рано пред Kyivindependent, че има предложение Москва да изисква от Киев да се изтегли от контролираните от Украйна частично окупирани Донецка и Луганска област.

Зеленски твърдо отхвърли опцията за предаване на допълнителни украински територии под руска окупация като част от мирно споразумение, настоявайки за прекратяване на огъня като първа стъпка към всякакви преговори.

Публично Путин поиска забрана на членство на Украйна в НАТО и пълно изтегляне на Украйна от частично окупираните Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли очакванията на Русия за договаряне на размяна на територии.

„В крайна сметка, ако украинците не са склонни да се откажат от това, то няма и никой, който да настоява Украйна да се откаже от това“, обяви Рубио, имайки предвид всички територии, които в момента се контролират от Москва.

Пратеникът на администрацията на Тръмп за Русия – Стив Уиткоф – повтори подобни точки в медийни интервюта преди срещата между Тръмп и Зеленски.

„Президентът Тръмп разбира, че украинците трябва да решат как биха могли да разменят територии и да сключат сделка с руснаците за различни територии“, обясни Уиткоф пред Fox News. „Ето защо Зеленски и европейците идват в Белия дом, за да вземат решение сами“, добави още Уиткоф.

Зеленски отново призова за тристранна среща между Украйна, Русия и Съединените щати за постигане на мирно споразумение след разговорите си с коалицията на желаещите членове, като повтори, че всяка сделка трябва да включва лична среща с Москва.

„Продължаваме да координираме съвместните си позиции“, обяви Зеленски по повод срещата си с членовете на „Коалицията на желаещите“. „Имаме ясна подкрепа за независимостта и суверенитета на Украйна. Всички са съгласни, че границите не трябва да се променят със сила“, заключи Зеленски.