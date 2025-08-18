Макрон подчерта, че лидерите искат мир и отеква нуждата от настояване за примирие

Френският президент Еманюел Макрон започна изказването си с думите: „Всички около тази маса са за мир.“

Той каза на Тръмп, че обсъжданията за гаранции за сигурността са „за цялостната сигурност на европейския континент“.

Макрон повтори думите на Мерц за нуждата да се настоява за примирие „поне за да спрем убийствата“, като добави: „Всички подкрепяме тази идея.“

Гаранциите за сигурността биха включвали силна украинска армия „за години и десетилетия напред“ и ангажимент от всички около масата да изградят сигурност, каза той.



Мерц се разграничава от Тръмп и настоява за примирие „още от следващата среща“

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че биха искали да видят примирие. „Честно казано, всички бихме искали да видим примирие, най-късно от следващата среща нататък“, каза той на Тръмп.

Той добави, че „не може да си представи“ тристранната среща да се състои без такова, като призова американския президент да окаже натиск върху Русия, за да се постигне.

Тръмп отвърна: „Ще видим … дали можем да го направим“, но както и по-рано, изтъкна „шестте войни“, които по думите му е приключил без примирие.

Британският премиер Киър Стармър повтори думите на Макрон, че „всички искаме мир“ и че гарантирането на сигурността на Украйна означава гарантиране на сигурността на Европа като цяло.

Той добави, че една тристранна среща е „разумната следваща стъпка“.

Четете жще: Русия отхвърли всякакви сценарии за разполагане на войски на НАТО в Украйна