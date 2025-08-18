Русия отхвърли всякакви сценарии за разполагане на войски на НАТО в Украйна

Руското външно министерство заяви, че се противопоставя на всеки един сценарий, който включва разполагането на военни войски на НАТО в Украйна, предаде Си Ен Ен.

„Потвърждаваме многократно заявената си позиция относно категоричното отхвърляне на всякакви сценарии, включващи появата на военни контингенти от НАТО в Украйна, което заплашва неконтролируема ескалация на конфликта с непредвидими последици“, заяви говорителят на дипломатическата централа в Москва Мария Захарова.

Думите на Захарова дойдоха, след като Великобритания и Франция заявиха, че съюзниците на Киев са готови да разположат военни сили в Украйна, след като боевете бъдат прекратени.

Основни европейски съюзници на Украйна – членки на Северноатлантическия пакт – заявиха, че са готови да поемат активна роля в гарантирането на сигурността на Украйна.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви в петък, че Обединеното кралство е готово да изпрати военни в Украйна в случай на прекратяване на огъня.