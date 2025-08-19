РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Почти 90% от разработчиците на видеоигри използват AI

Преговорите между OpenAI и Microsoft разработчици AI се усложняват заради проекта Stargate

Проучване на Google Cloud показа, че 87% от разработчиците на видеоигри използват изкуствен интелект за автоматизация и оптимизация на процеси, докато индустрията се опитва да намали разходите след рекордни съкращения.

Повечето анкетирани споделят, че AI помага да се автоматизират досадни и повтарящи се задачи, освобождавайки време за по-креативна работа.

Издателите на игри залагат на AI, за да се справят с предизвикателствата на растящите разходи за разработка и дългите цикли на създаване, подхранени от високите очаквания на феновете и силната конкуренция.

Проучването е проведено от Google и The Harris Poll сред 615 разработчици в САЩ, Южна Корея, Норвегия, Финландия и Швеция в края на юни и началото на юли.

Около 44% от тях използват AI агенти за обработка на съдържание и данни – текст, глас, код, аудио и видео – което им позволява повече автономност и по-бързо вземане на решения.

Въпреки това, използването на AI в игрите остава спорно – с опасения за загуба на работни места, проблеми с интелектуалната собственост и по-ниско заплащане.

Миналата година актьорите, участващи във видеоигри в Холивуд, излязоха на стачка заради AI и възнаграждения, докато студиа затвориха и над 10 000 души загубиха работата си.

Очаква се индустрията да се възстанови тази и следващата година, с премиерата на нови конзоли и премиум заглавия, които да стимулират разходите.

Четете още: Tencent увеличава приходите си с 15% благодарение на игри и инвестиции в AI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Не е ли по-правилно държавата да се фокусира върху стимулиране на производството, а не върху регулирането на пазара?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени