Почти 90% от разработчиците на видеоигри използват AI

Проучване на Google Cloud показа, че 87% от разработчиците на видеоигри използват изкуствен интелект за автоматизация и оптимизация на процеси, докато индустрията се опитва да намали разходите след рекордни съкращения.

Повечето анкетирани споделят, че AI помага да се автоматизират досадни и повтарящи се задачи, освобождавайки време за по-креативна работа.

Издателите на игри залагат на AI, за да се справят с предизвикателствата на растящите разходи за разработка и дългите цикли на създаване, подхранени от високите очаквания на феновете и силната конкуренция.

Проучването е проведено от Google и The Harris Poll сред 615 разработчици в САЩ, Южна Корея, Норвегия, Финландия и Швеция в края на юни и началото на юли.

Около 44% от тях използват AI агенти за обработка на съдържание и данни – текст, глас, код, аудио и видео – което им позволява повече автономност и по-бързо вземане на решения.

Въпреки това, използването на AI в игрите остава спорно – с опасения за загуба на работни места, проблеми с интелектуалната собственост и по-ниско заплащане.

Миналата година актьорите, участващи във видеоигри в Холивуд, излязоха на стачка заради AI и възнаграждения, докато студиа затвориха и над 10 000 души загубиха работата си.

Очаква се индустрията да се възстанови тази и следващата година, с премиерата на нови конзоли и премиум заглавия, които да стимулират разходите.

