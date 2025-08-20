Бивш главен секретар на МВР оглави полицията в Кърджали

Новият директор на ОДМВР-Кърджали е старши комисар Димитър Кангалджиев, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Днес той беше представен пред ръководния състав на Областната дирекция от зам.-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров. Старши комисар Кангалджиев оповести пред служителите, че приема позицията с отговорност и дълбоко уважение, ще разчита на приемственост за запазване на добрите резултати и с амбиция да се надгражда в работата на всяко структурно звено. Като най-важни приоритети той определи борбата с пътния травматизъм и проактивност в координацията с другите институции по линия на безопасността на движение и противодействие на разпространението на наркотични вещества със силна превантивна насоченост към подрастващите.

Димитър Кангалджиев е роден на 15.03.1982 г. в София. Завършил е бакалавърска степен в специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР. Магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В системата на МВР е постъпил през 2005 г. като разузнавач в СДВР, след което е работил в отдел „Контратероризъм“ в ГДБОП. Бил е зам.-началник на РУ-Костинброд, ръководил е РУ-Ботевград. През 2016 г. е назначен за началник сектор в отдел „Криминална полиция“ в ГДНП. От 2019 г. ръководи сектор в ГДБОП, през 2021 г. е назначен за зам.-директор на ГДБОП, а от 2023 г. заема длъжността зам.-главен секретар на МВР, изпълнявал е функциите и на главен секретар на Министерството.

Със заповед на министъра на вътрешните работи на 19.08.2025 г. старши комисар Кангалджиев е назначен за директор на ОДМВР-Кърджали.

Досегашният директор старши комисар Щерьо Милчев благодари на служителите за съвместната работа и пожела успех. Той остава в системата на МВР.