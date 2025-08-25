Българският фермерски съюз подкрепя създаването на Национален борд по водите

Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов изпрати становище, от името на ръководената от него асоциация, до министъра на земеделието и храните Георги Тахов във връзка с безводието в страната.

В него от Съюза подкрепят създаването на единен орган – Национален борд по водите, който да се сформира от всички държавни институции, имащи отношение към проблема.

Припомняме, че депутатите от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“ и „ДПС-Ново начало“ внесоха предложение да се създаде Национален борд по водите, по време на извънредното заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, състояло се на 21 август.

В становището се пише още, че създаването на подобен фонд е ключов въпрос от националната сигурност на държавата, като е задължително всички браншови и неправителствени организации да вземат участие по темата с водите. От Съюза са заявили и своята готовност да предоставят експертна помощ.

Те допълват, че всяко политизиране на темата отдалечава обществото от решението на проблема, а това може да се предотврати с участието на земеделския сектор, който също е засегнат от безводието в страната.

От фермерската асоциация заключават, че: “Практическата приложимост, политическата воля и цялостната стратегическа визия са единственият начин за гарант за консенсус…”