Българският фермерски съюз подкрепя създаването на Национален борд по водите

Български фермерски съюз

Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов изпрати становище, от името на ръководената от него асоциация, до министъра на земеделието и храните Георги Тахов във връзка с безводието в страната.

В него от Съюза подкрепят създаването на единен орган – Национален борд по водите, който да се сформира от всички държавни институции, имащи отношение към проблема.

Припомняме, че депутатите от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“, „БСП-Обединена левица“ и „ДПС-Ново начало“ внесоха предложение да се създаде Национален борд по водите, по време на извънредното заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, състояло се на 21 август.

В становището се пише още, че създаването на подобен фонд е ключов въпрос от националната сигурност на държавата, като е задължително всички браншови и неправителствени организации да вземат участие по темата с водите. От Съюза са заявили и своята готовност да предоставят експертна помощ.

Те допълват, че всяко политизиране на темата отдалечава обществото от решението на проблема, а това може да се предотврати с участието на земеделския сектор, който също е засегнат от безводието в страната.

От фермерската асоциация заключават, че: “Практическата приложимост, политическата воля и цялостната стратегическа визия са единственият начин за гарант за консенсус…”

