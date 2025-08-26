РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп се срещна с президента на Южна Корея

Срещата Тръмп - И Дже-мьон

Американският президент Доналд Тръмп посрещна в Белия дом лидера на Южна Корея И Дже-мьон. Часове преди срещата Тръмп написа в социалните медии „Какво се случва в Южна Корея? Изглежда като чистка или революция“ и обяви, че ще повдигне въпроса пред госта.

Но вместо драматичен сблъсък, разговорът в Овалния кабинет беше доминиран от комплименти и топли думи. Двамата засегнаха търговски въпроси и теми, свързани с отбраната.

Тръмп загатна, че иска да се срещне и със севернокорейския ръководител Ким Чен-ун още тази година, като похвали отношенията си с него.

И Дже-мьон от своя страна похвали американския президент, като го нарече „единствения човек“, който може да сложи край на противопоставянето между Южна и Северна Корея, които технически остават във война, без сключен мирен договор. Според него Корейският полуостров е станал по-нестабилен през последните няколко години, докато Пхенян продължава да развива ядрената си програма и е „в последния етап на разработване“ на междуконтинентални балистични ракети.

Тръмп ясно даде да се разбере, че ще настоява за по-голям принос от страна на Южна Корея към разходите за издръжка на 28 500 американски войници в страната. Той предложи САЩ да се опитат да придобият собственост върху военните си бази там, вместо да ги наемат.

Въпреки че САЩ и Южна Корея сключиха търговска сделка през юли, двете страни продължават да спорят за ядрената енергия, военните разходи и детайлите на сделката, която включва 350 милиарда долара обещани южнокорейски инвестиции в САЩ.

