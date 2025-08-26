Предучилищното образование от 4-годишна възраст е ключов приоритет, заяви Желязков

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министър-председателят Росен Желязков откри новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд, където ще се обучават 128 деца в шест групи. Той подчерта, че предучилищното образование от 4-годишна възраст е ключов приоритет за правителството, тъй като поставя основата за възпитание и изграждане на бъдещи достойни граждани. Желязков акцентира върху партньорството с местните власти и общността, което осигурява сигурна среда за децата и спокойствие за родителите.

Сградата е построена по националната програма за модернизация на образователната инфраструктура с близо 3,9 млн. лева държавно финансиране и 1,36 млн. лева от общината. С откриването се разкриват и 23 нови работни места. Министърът на образованието Красимир Вълчев подчерта, че детските градини имат ключово значение за когнитивното, езиковото и духовното развитие на децата, както и за възпитанието им в добродетели.

Новата детска градина беше осветена от патриарх Даниил, който отбеляза значението на ранното възпитание и доброто сътрудничество между църквата и държавата.

Изграждането и модернизацията на образователната инфраструктура се реализират чрез Националната програма 2020–2025 г., надградена с Програмата 2024–2027 г., както и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. До момента са завършени 75 обекта – 45 детски градини с общо 2862 нови места и 30 училища, а по новата програма вече се изпълняват над 50 проекта. Допълнително се реализират инвестиции в спортни площадки и физкултурни салони, STEM кабинети във всички училища и 28 центъра за високи постижения в професионалното образование.

