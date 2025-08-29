Премиерът Росен Желязков не очаква изненади от новия политически сезон

Премиерът Росен Желязков заяви, че не очаква изненади от новия политически сезон, който започва следващата седмица.

Той подчерта, че парламентарната ваканция е предполагала успокояване на политическите страсти, а правителството не е ползвало почивка.

„Работата на правителството не е да политиканства. Ние работим и мисля, че се справяме достатъчно добре с всички предизвикателства, които стоят пред нас“, посочи Желязков и отбеляза, че Министерският съвет не е спирал работа през летните месеци за разлика от парламента.

Според премиера „политическото напрежение ще набере своята инерция с първия парламентарен ден в сряда и политическите заявки, така както са направени, би трябвало да намерят и своята съдържателна част, а не само своето политическо говорене“.

„При всяко положение считам, че представените в парламента политически сили, когато обявят, че ще искат вот на недоверие, носят необходимата сериозност и на аргументите за това. Ние ще очакваме техните политически аргументи, за да дадем нашите контрааргументи по темите, които ще бъдат поставени. И правителството ще съществува дотогава, докогато има парламентарна подкрепа“, отбеляза Желязков и добави:

„За този вот на недоверие, който предстои, ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи отвъд чисто политическите аргументи и отвъд желанието на част от парламентарно представените, извънпарламентарно представените и все още не създадените политически формации да свалят правителството, но това е част от нормалния политически процес“.

Премиерът коментира и назначението на новия главен секретар Мирослав Рашков:

„Изпълняващият досега тази функция Мирослав Рашов продължава вече като титуляр. Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата, защото в такива строго йерархични системи единоначалието е важен принцип, така че системите би трябвало вече да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания“, каза той.