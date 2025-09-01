Вучич ще се присъедини към Путин и Моди за военния парад в Китай

Сръбският президент Александър Вучич ще се присъедини към своите колеги от Русия и Индия. Той ще бъде в Китай от втори до четвърти септември по повод честването на 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщи БТА.

Очаква се Вучич да проведе разговори с руския президент Владимир Путин, с китайския лидер Си Цзинпин и други висши китайски служители и представители на големи компании.

По думите на помощника на руския държавен глава по международните въпроси Юрий Ушаков, сега между Путин и Вучич „се очаква да се проведе обмен на мнения по ключови въпроси на руско-сръбското сътрудничество, включително в енергийния сектор, в други области и, разбира се, ще бъдат засегнати ситуацията в Косово и ситуацията около Република Сръбска“.

