РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Вучич ще се присъедини към Путин и Моди за военния парад в Китай

Вучич и Лавров обсъдиха ситуацията в Косово и Босна

Сръбският президент Александър Вучич ще се присъедини към своите колеги от Русия и Индия. Той ще бъде в Китай от втори до четвърти септември по повод честването на 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщи БТА.

Очаква се Вучич да проведе разговори с руския президент Владимир Путин, с китайския лидер Си Цзинпин и други висши китайски служители и представители на големи компании.

По думите на помощника на руския държавен глава по международните въпроси Юрий Ушаков, сега между Путин и Вучич „се очаква да се проведе обмен на мнения по ключови въпроси на руско-сръбското сътрудничество, включително в енергийния сектор, в други области и, разбира се, ще бъдат засегнати ситуацията в Косово и ситуацията около Република Сръбска“.

Четете още: Според Путин Украйна може да получи устойчив мир, ако бъде разгледан въпросът за източното разширяване на НАТО

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени