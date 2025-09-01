Кабинетът пусна за обсъждане Закон за насърчаване на електрическата мобилност

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Публикаван за обществено обсъждане е проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност, предвиден в Националния план за възстановяване и устойчивост. Нормативният акт е част от заложения ангажимент за реализиране на реформа, насочена към ускоряване на изграждането на зарядна инфраструктура и електрификация на превозните средства.

Целта е системно, ефективно и устойчиво развитие на сектора, подобряване качеството на въздуха чрез намаляване въглеродните емисии, а оттам осигуряване на по-добро здраве и мобилност за гражданите. Редом с ускоряване на електрификацията на автомобилния транспорт в България и намаляване на свързаните с това емисии на парникови газове и замърсяване на въздуха ще бъде стимулирано разширяването на инфраструктурата на електрическите зарядни станции в цялата страна.

Това включва опростяване на процедурите за свързване на зарядни станции към електрическата мрежа и на строителните процедури за изграждане на такива станции; нормативно задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две паркоместа; стимули за електрическите комунални услуги за осигуряване на лесен достъп до електрическата мрежа; преференциални финансови инструменти за малки и средни предприятия, инвестиращи в изграждането и управлението на инфраструктура за електрическо зареждане.

