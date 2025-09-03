РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Киселова призова депутатите да проявят отговорност пред гражданите, а не да се придържат към партийна аритметика

Наталия Киселова

В началото на есенната парламентарна сесия председателят на Народното събрание Наталия Киселова призова народните представители да осъзнаят отговорността си пред българските граждани. Според нея огромната гражданска енергия, която е намерила израз в протести, изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика, която да се дължи на рейтинг.

Парламентът трябва да попълни състава на 10 органа с изтекъл мандат

Председателят на парламента изтъкна, че страната е изправена пред сериозни предизвикателства – социално неравенство, нужда от ефективно правосъдие, борба с корупцията, демографска криза, достъп до здравеопазване извън големите градове и подобряване на образованието и икономическото развитие.

Киселова подчерта, че апатията на обществото към парламентарния живот и политическия процес изисква осъзнаване от страна на политиците.

По думите ѝ, политиката не е инструмент за оцеляване чрез рейтинг или партийни сметки, нито игра със страховете на хората. Вместо това депутатите трябва да работят за общественото доверие и устойчивото развитие на страната.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

