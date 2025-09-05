Министерството на отбраната маскира военни обекти от сателитни заснемания

Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи по време на петъчния парламентарен контрол, че от февруари тази година е в ход организация за маскиране и обезличаване на военни обекти на Българската армия при заснемане от оптико-електронни системи и космически платформи. Определени са районите и обектите, като списъкът ще бъде представен пред институциите на Европейския съюз, които отговарят за космическото наблюдение.

Запрянов подчерта, че са отчетени редица фактори при подбора на обектите.

В отговор на въпрос на депутат от „Възраждане“ Ангел Славчев за състоянието на военно формирование 42600 в Мусачево, министърът призна, че част от сградния фонд е в критично състояние. Главната сграда с компрометиран покрив няма да се ремонтира, а ще бъде премахната, тъй като е с отпаднала необходимост за армията.