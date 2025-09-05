РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министерството на отбраната маскира военни обекти от сателитни заснемания

Министерството на отбраната маскира военни обекти от сателитни заснемания

Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи по време на петъчния парламентарен контрол, че от февруари тази година е в ход организация за маскиране и обезличаване на военни обекти на Българската армия при заснемане от оптико-електронни системи и космически платформи. Определени са районите и обектите, като списъкът ще бъде представен пред институциите на Европейския съюз, които отговарят за космическото наблюдение.

Запрянов подчерта, че са отчетени редица фактори при подбора на обектите.

В отговор на въпрос на депутат от „Възраждане“ Ангел Славчев за състоянието на военно формирование 42600 в Мусачево, министърът призна, че част от сградния фонд е в критично състояние. Главната сграда с компрометиран покрив няма да се ремонтира, а ще бъде премахната, тъй като е с отпаднала необходимост за армията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени