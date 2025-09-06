Кои звезди от музикалния небосклон „се прехвърлиха“ в света на модата

В историята на модата нерядко се случва на ръководни позиции да застават хора от „съседни гилдии“. Най-често това са музиканти. Защо модните брандове толкова обичат да работят с изпълнители, е въпрос без отговор – както е известно, творческият процес е свързан с писането на много сценарии. Кои случаи на звезди, прехвърлили се в модния бизнес, имаме предвид?

SZA и Vans

В средата на август Vans – компания, специализираща се в производството на кецове за скейтборд, обяви едно ново назначение. Художествен директор на бранда стана певицата SZA. Тя ще отговаря за художествения образ на рекламните кампании, а също така ще участва в разработките на новите модели. Защо именно SZA трябва да застане начело на креативното направление, не е ясно. В прессъобщението на марката се казва, че Vans и певицата имат „близка по нагласа“ енергия, която те искат да въплътят в колекциите си. SZA стана първият художествен директор в историята на бранда – те от първия път сключиха договор за няколко години.

A$AP Rocky и Ray-Ban

Съдейки по всичко, Vans са се вдъхновили от примера на друг бранд. През февруари 2025 Ray-Ban също обявиха назначаването на своя първи в историята си креативен директор – и също от света на музиката. Рапърът A$AP Rocky застана начело на художественото направление на Ray-Ban: в задачите на Роки влиза създаването на нови модели, консултации относно рекламните кампании и бутиците на бранда.

Вярно, в случая с A$AP Роки назначението изглежда по-логично, отколкото със SZA и Vans. През кариерата си рапърът многократно е доказвал, че светът на модата не просто му е близък, Роки е станал част от този свят. Той редовно работел с дизайнери на модни къщи, а през „Седмиците на модата“ е посещавал всички ключови ревюта, проследявайки ги седнал на първия ред. От самото начало A$AP Rocky убедително е доказвал, че той и модата са логично свързани. Затова от страна на Ray-Ban назначението било правилно: неявен креативен директор, който при това прекрасно разбира задачата си и притежава необходимите експертни познания.

Фарел Уилямс и Louis Vuitton

Няма да е съвсем честно да смятаме Фарел само за представител на музикалния лагер. Ако A$AP Rocky през кариерата си е проявявал интерес към модата, то Фарел винаги пряко се е занимавал с нея. Безкрайни съвместни колекции с adidas Originals, работа с Nigo и вкарването на марката му BAPE на американския пазар, създаването на собствените му марки Billionaire Boys Club и ICECREAM – Уилямс се чувства в ролята на дизайнер не по-малко уверено, отколкото в ролята на изпълнител и продуцент.

Именно заради това след смъртта на Върджил Абло френската модна къща Louis Vuitton се обърна към Фарел с предложение той да заеме мястото на креативен директор. Той зае поста през февруари 2023 година и оттогава е представил няколко колекции, включително за „Седмицата на модата“ в Париж.

Творческата визия на Уилямс се възприема нееднозначно, мнозина твърдят, че позицията на креативен директор трябва да заема човек, направил кариера в света на модата. Фарел обаче едва ли може да бъде обвинен, че не му достига опит. А в модата, както във всяко изкуство, обективни критерии за оценка не може да има – както се казва, въпрос на вкус.