Платформата за криптовалута Tether иска да инвестира в злато

Според Financial Times, позовавайки се на неназовани информирани източници, платформата за крипто валута Tether Limited води преговори за инвестиране в добив и търговия със злато. Компанията е най-големият оператор на стейбълкойни в света.

Съобщава се, че представители на Tether са провели разговори с няколко компании, занимаващи се с добив на злато, дистрибуция на суровини и крайна продажба на благородния метал. По-рано

главният изпълнителен директор на Tether Паоло Ардойно нарече златото „природният биткойн“.

Все още не е известно с кои компании преговаря Tether и какви суми може да инвестира в злато. Пазарната капитализация на токена USDT, който Tether емитира, сега е около 170 милиарда долара. Само през първата половина на годината компанията е реализирала печалба от 5.7 милиарда долара.

Tether вече е основен притежател на такъв консервативен актив като американските държавни ценни книжа,

получавайки доходи от лихви по тях.Tether, често наричан с валутните си кодове USD₮ и USDT, е криптовалута, пусната на пазара от Tether Limited Inc. през 2014 година. Тя е обвързана с щатския долар и е различна от цифровата валута на централната банка (CBDC).

Tether е най-голямата криптовалута по отношение на обема на търговия, като държи 70% от пазарния дял сред стейбълкойните.

Tether Limited е собственост на iFinex, компания, базирана на Британските Вирджински острови,

която също така управлява борсата за криптовалути Bitfinex. Tether е изправен пред критики относно прозрачността и проверимостта на заявените си фиатни резерви.

Според резултатите от първата половина на годината,

растежът на златните резерви в Русия е възлизал на 450 тона.

Това е с 43.8% повече от същия период на миналата година (313 тона). Това заяви на Източния икономически форум ръководителят на Министерството на природните ресурси Александър Козлов.

За цялата 2025 г. министерството очаква растежът на златните резерви в страната да бъде над 500 тона. В случай на откриване и регистриране на големи находища, тази цифра може да бъде дори по-висока, добави министърът.

В петък, 5 септември,

цената на златото на борсата Comex надхвърли 3650 долара за унция и постави пореден рекорд.

Анализатори от Goldman Sachs Group Inc. прогнозират, че цената на златото може да се повиши до почти 5 хиляди долара за унция.

Влошаващите се показатели за заетостта в Съединените щати увеличиха очакванията, че Федералният резерв може да намали ключовия лихвен процент. Анализаторите отбелязват, че тази перспектива подкрепя растежа на цените на златото.

Според експерти, краткосрочните и евентуално средносрочни

опасения за състоянието на пазара на труда оказват по-силно влияние върху търсенето на злато,

отколкото инфлационните рискове. В същото време анализаторите смятат, че границата от 4000 долара за унция остава далеч, освен ако не се случат сериозни икономически сътресения.