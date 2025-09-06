Мъжът задвижил трамвая в София, докато се опитвал да открадне цигарите на ватмана

Съдът остави в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, който призори на 2 септември причини излизане от релсите на трамвай по линия номер 22 в София. Адвокатите на обвиняемия поискаха по-лека мярка, с мотив, че той работи и се грижи за баба си, която е във влошено здравословно състояние.

От показанията на приятеля на Терзиев стана ясно, че инцидентът е станал, докато двамата са се опитвали да откраднат цигарите на ватмана, слязъл да си купи кафе.

На 2 септември трамвай без ватман дерайлира до Румънското посолство, като разруши две стени на един от входовете на подлез и нанесе щети на седем автомобила. По-късно се разбра, че пиян мъж на 22 години, който е в изпитателен срок заради присъда за кражба, е причинил потеглянето на трамвая.