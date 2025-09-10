Revolut навлиза на пазара в ОАЕ с лиценз от Централната банка

Лондонската финансовотехнологична компания Revolut ще започне да предлага услугите си в Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), след като получи първоначално одобрение от Централната банка на страната. Revolut е получила принципно одобрение за лицензите си за съхранение на електронни пари и за разплащателни услуги на дребно, съобщиха от компанията във вторник (9 септември). И допълниха, че в следващите месеци ще разширят и екипа си в ОАЕ.

Главният изпълнителен директор на клона за региона на Персийския залив, Амбарийн Муса, нарече старта „ключова стъпка“ в плановете за глобална експанзия. „Нашата цел е да дадем на хората тук достъп до модерни финансови инструменти, които предлагат прозрачност, гъвкавост и контрол, като отговарят на основните проблеми в сегашната финансова среда,“ каза тя. Муса е и основател на Souqalmal.com, платформа за финансови сравнения в Близкия изток.

През последните години Revolut се разраства бързо и вече има над 60 милиона клиенти по света, повече от традиционни банки като HSBC и Barclays. Това ѝ помогна да увеличи приходите си със 72% – до 4 млрд. долара, и да повиши печалбата си. Нетното лично състояние на собственика ѝ Николай Сторонски почти се удвои до около 14 млрд. долара след проведената неотдавна вторична продажба на акции, която оцени компанията на 75 млрд. долара, превръщайки я в една от най-ценните финансови фирми в Европа.

Revolut определя ОАЕ като „ключов пазар за растеж“ заради динамичната икономика, високото ниво на дигитализация и стратегическата позиция на страната като глобален финансов хъб. Според фирмените мениджъри, „иновативната регулаторна среда и силното търсене на модерни финансови решения“ правят региона особено привлекателен за инвестиции и експанзия.

Revolut разширява постъпателно присъствието си извън Европа и Великобритания и вече работи и в Австралия, Бразилия, Мексико, Япония, Нова Зеландия, Сингапур, Съединените щати и Индия. Целта на компанията е да се превърне в едно от водещите три финансови приложения на всеки пазар, в който навлезе.