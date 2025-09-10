Столичната община мие дворовете на над 170 училища преди старта на учебната година

Столичната община, чрез Столичния инспекторат и фирмите по чистота, е решила да изчисти училищните дворове преди старта на новата учебна година, информират от общинския пресцентър. “Правим го, за да осигурим по-здравословна среда за децата и да освободим директорите от тази несвойствена за тях дейност на прага на учебната година”, обяви кметът на София Васил Терзиев.

Ще бъдат измити дворовете на 172 учебни заведения с обща площ над 400 дка. Вече са приключили дейностите в районите „Възраждане“, „Витоша“, „Нови Искър“ и „Сердика“. От днес, 10 септември, дейностите продължават в „Слатина“, „Надежда“, „Кремиковци“ и „Красно село“. Очаква се по-голямата част от работата да приключи до 14 септември.

Кампанията по почистването на училищните дворове е част от цялостния план на Столична община за по-високи стандарти на чистота. В този контекст общинарите обявяват, че в новите договори за чистота на София, които се очаква да бъдат подписани до края на годината, ще се въведат нови, много по-високи изисквания към фирмите.

Налягането на дюзите за миене вече ще бъде фиксирано (между 15 и 50 бара), за да се гарантира, че улиците и площите наистина се измиват, а не само се намокрят. Новата техника включва вакуумни прахосмукачки за листа, специализирани машини за почистване на пътни знаци и машини за мантинели. Освен това, фирмите ще трябва да използват специализиран набор от четки, съобразен с различни настилки и видове замърсявания, за по-ефективно метене. Всичко това ще се контролира много по-строго и с 2 до 10 пъти по-високи санкции от досегашните.

“Вярвам, че с последователна работа и ясни правила можем да превърнем София в по-добро място за живеене. Това е ангажимент, който поемаме заедно”, подчерта още столичният кмет.