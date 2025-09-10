Министерският съвет прие Национална стратегия с цел да има лекари и в малките населени места

Днес (10 септември), Министерският съвет прие Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България до 2027 година, обяви пред журналисти министърът здравеопазването Силви Кирилов, цитиран от БТА.

Документът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и има за цел да се бори с недостига на медицински специалисти и дисбаланса в разпределението им.

“Създават се условия за работа в малките населени места и се предоставя подкрепа на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони. Там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар”, обясни министър Кирилов.

Той допълни, че ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа – съответно на съпруга или на съпругата.

По думите му, ще се въведе и единна информационна система, която ще следи в реално време за броя, квалификацията и териториалното разпределение на кадрите.

“Това ще позволи да се вземат информирани решения и да се насочват ресурси там, където недостигът е най-голям. Ще изградим консултативни здравни и социални звена, които ще бъдат опора за уязвими групи“, добави още министърът.

Припомняме, че Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по „Здравни грижи“, който определя минималните изисквания за организацията и качеството на здравните грижи у нас.