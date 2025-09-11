РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски поиска далекобойни оръжия от САЩ

Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на съвместна пресконференция в Киев с финландския държавен глава Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди Украйна с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната.

Зеленски сравни последната руска атака срещу Полша със събитията в Крим, подчертавайки, че вместо „зелени човечета“ сега ролята им изпълняват руски дронове. „Днес е друга война – на територията на Полша същата роля изпълняваха дронове руско производство“, заяви каза той, цитиран от „Укринформ“, предаде БТА.

Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство след руска атака срещу Украйна

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че подразделения на войсковата група „Изток“ са превзели селището Сосновка в Днепропетровска област след настъпателни действия.

