Зеленски поиска далекобойни оръжия от САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на съвместна пресконференция в Киев с финландския държавен глава Александър Стуб, че е помолил американския президент Доналд Тръмп да снабди Украйна с оръжия с голям обсег, ако Русия продължи да отхвърля примирие във войната.

Зеленски сравни последната руска атака срещу Полша със събитията в Крим, подчертавайки, че вместо „зелени човечета“ сега ролята им изпълняват руски дронове. „Днес е друга война – на територията на Полша същата роля изпълняваха дронове руско производство“, заяви каза той, цитиран от „Укринформ“, предаде БТА.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че подразделения на войсковата група „Изток“ са превзели селището Сосновка в Днепропетровска област след настъпателни действия.