„Може ли да протестирате в работен ден?“ попитаха от „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата

По време на протеста пред Съдебната палата в подкрепа на задържания кмет на Варна – Благомир Коцев – един от организаторите му – адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“ – попита събралото се множество дали може да протестира и в работен ден. И получи мощен положителен отговор от протестиращите, някои от които поздравиха сестрата и съпругата на Коцев, дошла с бебето. В подкрепа на задържания варненски кмет бяха дошли и кметовете на София, Благоевград, Пазарджик, както и временният градоначалник на морската столица. Бяха дошли представители на „Продължаваме промяната“ – Асен Василев, Николай Денков, Кирил Петков.

А защо Величков постави такъв въпрос стана ясно от думите на Михал Камбарев – бивш депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Той разказа как днес при първото дело – по искането за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев на съдията му трябвали два часа, за да напише решението, а по второто дело – за мярката на бившия столичен кмет Никола Барбутов – му било нужно по-малко от половин час. Според Камбарев причината била, че часът бил 17.45, а съдийката знаела, че за 18.30 има обявен протест.

„Затова нека следващия път да бъдем повече – нека всеки от вас да доведе по още един човек“, призова Камбарев.

С призив към варненци се обърна и временният кмет на морската столица – Павел Попов. Той им обясни, че те трябва да излязат по улиците на Варна, защото залогът е голям – по думите му става въпрос за това дали ще живеем в модерни времена или ще се върнем във феодализма, за който мечтаят „онези хора, които се опитват да завладеят Варна, Благоевград, Пазарджик, а накрая ще се опитат да завладеят и София“.

Множеството му отговори „Свобода за Варна, Свобода за Благо“.

Преди това адвокатът на Благомир Коцев – Ина Лулчева призна, че говори на митингите, защото положението с произвола, който се извършва, е нетърпимо. Тя уточни, че по конкретните дела няма доказателства, а има стремеж арестуваните – кметът на Варна и заместник-кметът на София – да бъдат подложени на ненужна репресия, като всичко, което защитата говори, се подминава.

„Но има нещо, от което всеки от нас трябва да се страхува – по тези две дела ясно се вижда, че се руши държавността и правовата държава – по двете дела има оплаквания. По делото от София има оплакване от една от обвиняемите, че е карана да лъже от служители на Комисията за противодействие на корупцията; по второто – бившият заместник-кмет на Варна – Диан Иванов – твърди, че е получил заплахи за живота си, след като е оттеглил показанията си срещу Благомир Коцев„, обърна внимание адвокат Ина Лулчева.

Кметът на София Васил Терзиев, който също бе дошъл на протеста заедно с временния кмет на Варна и градоначалниците на Благоевград и Пазарджик, определи случващото се като жестокост, прикрита като закон. По думите му това е предупреждение към всички, че демократичният вот може да бъде обезсилен не само в урните, а и в съдебната зала.

Васил Терзиев продължи с думите, че най-важният въпрос е дали ще имаме правова държава или ще живеем в завладяна държава. Той добави и че в завладяната държава правосъдието се упражнява така, както виждаме в момента: без протоколи, без сигнали от полицейските екипи, а с променящи се версии и показания се налага най-тежката мярка.

Адвокат Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“ разказа, че в общината във Варна са постъпили 16 писма, в които от Комисията за противодействие на корупцията ги питат каква е цената на тоалетната хартия, която те са купували за общински нужди, какъв е бил хонорарът на Диджей Бобо, който щял да пее на събитие във Варна. Така делото от 10 тома вече е нараснало на 40 тома, като само 4 тома от тях са свидетелства на човек, който си признава, че има психично заболяване, но негодува, че кметът на Варна не го прави шеф на дирекция в общината.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев бе категоричен, че трябва да има разследвания на властта и по-конкретно на тази, която заплашва свидетели и ги кара да лъжествидетелстват, която им подготвя предварително написани показания и ги кара само да се подпишат.

„Това, което трябва да прави прокуратурата, е да разследва КПК, а чухте ли какво каза прокурорът днес? Ние не сме разпитали Диан Иванов, но проверяваме служителите на КПК. Но как ги проверявате – дали са облечени, дали са нахранени?“ – не скри възмущението си кметът на Благоевград, издигнат от ПП-ДБ.

Според него целта е ясна и тя е Благомир Коцев да бъде свален като кмет.

„Но ние ще им кажем ясно – пак ще спечелим изборите във Варна, но още на първия тур“ – предупреди Байкушев.

Той призна, че настъпват много сложни времена и че хората не осъзнават пред какво са изправени.

„Трябва ни дълбока правосъдна реформа, като прокуратурата и КПК трябва да бъдат практически преосновани, тъй като са се напълнили с хора, които са негодни и професионално, и морално и на тях не може да се разчита“, обясни кметът на Благоевград.

Той на няколко пъти подчерта, че хората не разбират какво се случва и пред какво са изправени и че и младежите в Русе, които по думите му са „сготвени“ заради една пиянска свада, изобщо не са си давали сметка каква репресия може да им окаже държавата.

„Забравете обидите и разделението, независимо че общественото мнение в момента е като швейцарско сирене, ние трябва да търсим съюзници отвсякъде и трябва да получим подкрепа, отколкото се може повече хора. Нас не ни е страх и ако ни задържат, ние няма да се поколебаем и няма да се прекършим, но трябва да получим по-силна подкрепа“, подчерта Байкушев.

„Трябва да се борим с апатията си и на нея трябва да искаме оставката и това ще е единственият начин да покажем непокорство към онези, които искат да превърнат България в кочина“, обърна се и писателят Радослав Бимбалов към множеството.

Кирил Петков от „Продължаваме промяната“ изрази възмущението си, че по време на заседанието днес съдът играл ролята на прокурор – съдийката била прокурор, а реално двамата прокурори нямали никакви аргументи. „Истинските виновници са Борисов и Пеевски. Борисов е най-големият цирков играч, когото аз познавам“, призна Петков и бе категоричен, че въпросните двама души трябва да платят цена, а не да си мислят, че ще им се размине.

„Не е нормално ние да имаме четирима политически затворници в арестите, където слънчевата светлина е само по един час на ден и където дървениците ги хапят“, подчерта Кирил Петков и призова протестиращите да следят следващите им стъпки, които ще бъдат по-радикални.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев предупреди, че ще публикуват името, адреса и телефона на съдийката, която днес обяви решението си по мярката на Благомир Коцев с формулировката „От името на народа“. Ще го направят – за да може народът да й каже дали е права да се произнася от името на всички.

„И това е само началото. Ще продължим с прокурорите, със служителите на КПК – 63-ма от тях са били командировани във Варна, за да арестуват четирима човека. И всичко това се плаща с нашите данъци“, обърна внимание Асен Василев и добави, че независимо че участващите в протеста говорят за две „прасета“, ще трябва да се започне от всички „мишки“, които се крият и ги обслужват.

„Другата сряда ще има решаващо заседание на Апелативния съд. Следете и споделяйте съобщенията ни – трябва да разклатим така кораба, че да се напълни с вода“, изрази се метафорично Асен Василев. После протестът премина от Съдебната палата към сградата на настоящия парламен.