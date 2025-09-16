РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От КНСБ алармират за големи разлики между крайните цени и тези, обявени на Стоковите борси

Минималната заплата през 2026 година ще бъде между 1210 и 1212 лева, прогнозират от КНСБ

Има скандални различия между цените, обявени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и крайните цени за потребителите. Разликата при някои от продуктите е от 20%, като може да достигне и до 100 процента.

Това предупреди Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ в ефира на БНР.

Тя отчете, че разликата при киселото мляко е 30%, а при сирената разминаването е от порядъка на 70 процента. Освен това обърна внимание, че разликата в цените между големите и малките обекти е 12%-13%, като по-високите цени са в големите.

По думите й от години се наблюдава непазарно и нелоялно поведение и реално става въпрос за изкуствено завишаване на цените, което е класически пример за картел.

