Доналд Тръмп съди New York Times за 15 млрд. долара за клевета

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заведе иск за 15 милиарда долара срещу The New York Times, обвинявайки го в клевета и наричайки го „говорител“ на Демократическата партия. Делото е заведено във Флорида.

Поводът е публикация, свързваща Тръмп с бележка и рисунка, дадени на финансиста Джефри Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 година. Белият дом отрече участието на Тръмп, определяйки твърденията като измислица.

Това е поредният от редица негови искове срещу медии, включително срещу ABC News, Paramount и The Wall Street Journal, някои от които приключиха със споразумения за милиони долари.

Тръмп твърди, че медиите системно го оклеветяват и настоява това да спре.