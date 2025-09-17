Израел ще отвори втори маршрут за бягащите жители на град Газа, докато армията продължава офанзивата си

Израелските сили водят „широка сухопътна операция“, съобщиха от ЦАХАЛ.

Израелската армия започна ново сухопътно настъпление в град Газа

Военните операции стартираха във вторник, като две дивизии на ЦАХАЛ се насочиха към града. Очаква се към тях да се присъедини и трета.

В сряда в изявление в социалните мрежи израелската армия заяви, че войските са „започнали широка сухопътна операция в сърцето на град Газа“.

„Започваме мощна атака срещу крепостта на Хамас в Газа“, се казва в съобщението, като се уточнява, че 98-ма дивизия на Израел е влязла в маневри в града.

„Маневриращите сили навлязоха в зоната за дивизионна атака, придружени от огнева подкрепа от въздуха и морето,“ се казва още.

„Като част от огневия обръч бяха атакувани десетки терористични инфраструктури, включително военни сгради, наблюдателни постове и капан-сгради, предназначени да навредят на действащите сили.“

Израел нарича плановете на ЕК за санкции „непропорционални“

Израелският външен министър Гидон Саар определи предложението на Европейската комисия за спиране на търговски разпоредби в споразумението ЕС–Израел като „непропорционално“.

В сряда колегията на комисарите на ЕС ще обсъди предложението на Урсула фон дер Лайен да се упражни политически натиск върху Израел чрез замразяване на търговски клаузи.

„Това безпрецедентно предложение, което никога не е прилагано срещу друга държава, е ясен опит да се навреди на Израел, докато водим война, наложена ни от терористичната атака на 7 октомври – най-голямото клане на евреи след Холокоста,“ написа Саар.

„Натиск чрез санкции няма да сработи. Израел е горда суверенна държава и няма да се огъне под заплахи, когато става дума за сигурността ни. Както ясно заяви американският държавен секретар Марко Рубио, подобни инициативи дават кураж на Хамас, втвърдяват позициите му и подкопават напредъка към споразумения. Те ще навредят и на европейските граждани, като повишат цените на стоките,“ добави той.

