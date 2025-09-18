Изгражда се централизиран подход в киберсигурността и има готовност за въвеждане на еврото, заяви министър Мундров

Министърът на електронното управление Валентин Мундров обяви пред ресорната парламентарна комисия, че се изгражда нов, по-централизиран подход за развитие на киберсигурността. По думите му, това ще позволи по-добро управление на процесите както на централно, така и на местно ниво, с цел обмен на информация за киберинциденти и по-висока защита в съответствие със закона. Той подчерта, че киберсигурността е глобален проблем и очаква Народното събрание да приеме предложените промени в Закона за киберсигурността.

Мундров съобщи, че само 2% от информационните системи все още не са готови за работа с еврото, но този процес ще приключи в най-кратки срокове. Някои системи, сред които и тази на Националната агенция за приходите, ще бъдат адаптирани през декември заради спецификите им.

Министърът увери, че преходът към еврото от 1 януари 2026 годинаще бъде сигурен и безпроблемен. Той припомни, че от 1 октомври започват проверки, които ще гарантират готовността на административните системи за работа с единната европейска валута.