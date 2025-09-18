РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Започна протестът на „Правосъдие за всеки“ с предупреждение, че всеки може да е Благо Коцев

„Всички заедно сме под заплахата да осъмнем под мека диктатура. Положението е сериозно, защото всеки може да бъде на мястото на Благомир Коцев“, обяви поетът Манол Глишев по време на протеста на „Правосъдие за всеки“.

Адвокат Велислав Величков взе повод от днешното изказване на Делян Пеевски, в което той обяви, че ще е гарант на държавата, за да зачете реч на Бенито Мусолини и да направи сравнение между двамата. По случая с Благо Коцев, Величков коментира, че той плаща цената за диктатурата, която е в момента.

Адвокатът на варненския кмет Ина Лулчева коментира вчерашния отвод на съдебния състав по делото срещу Коцев и по-скоро неговата цел – той да има смразяващ ефект – адвокатите и медиите да не говорят по случая.

„Ние ще продължим да обсъждаме съдебните актове, защото правосъдието не може да се осъществява на тъмно. Надявам се, че вие ще продължите да се интересувате“, заяви адвокат Лулчева.

Очаквайте подробности…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени