Денят по диагонал – 25 септември 2025 г.

Борисов се съгласи с твърдението на Ивайло Мирчев, че страната има повече от един премиер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна в парламентарните кулоари, че Делян Пеевски има влияние в изпълнителната власт. Това стана, когато той заяви, че е съгласен с тезата на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, че страната има няколко премиери, но вместо трима, посочи петима – себе си, Росен Желязков, Атанас Зафиров, Слави Трифонов и Делян Пеевски.

Институтът за пътна безопасност не вижда санкции след промените в Закона за движението по пътищата

пътна безопасност, нарушения

От Института за пътна безопасност излязоха със становище, че към момента няма връчен нито един електронен фиш на нарушител, близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата.

Няма шест милиарда под въпрос, проектите по ПВУ вървят добре, увери Томислав Дончев

Парламент Томислав Дончев

„Гоним амбициозен срок до август догодина – нека политическите бури не доведат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен.“ С тези думи вицепремиерът Томислав Дончев откри днешното правителствено заседание, посветено на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че основното послание към бенефициентите – общини, малки и средни предприятия, агенции и неправителствени организации – е да продължат активно с реализацията на проектите си.

„Тренд“: При нови избори ГЕРБ-СДС са първи в парламент с 8 политически сили и неясен втори

Тренд

Проучване на социологическата агенция “Тренд” показва, че ГЕРБ-СДС ще запазят водещата си позиция в парламента при вероятни нови избори. Следващите три формации – “Възраждане”, ДПС-Ново начало и „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ са с почти изравнени резултати.

Може ли НАТО да принуди Русия да спре с провокациите?

НАТО

НАТО предупреди Русия, че ще използва “всички необходими военни и невоенни средства“ за защита на територията на алианса. Това се случи на среща, свикана след нарушаване на въздушното пространство на Естония от три руски изтребителя МиГ-31.

От БОЕЦ дадоха 3-часов срок на областния управител на София да обясни за централата на „ДПС-Ново начало“

boecz vrabcha protest

От сдружение БОЕЦ, които от 15 часа провеждат протест пред централата на „ДПС-Ново начало“, поставиха 3-часов срок на областния управител на София Стефан Арсов и на представителя на Столична община от направление „Архитектура и градоустройство“ – инж. Лиляна Петрова – началник на Дирекцията за национален строителен контрол.

Явор Божанков: Внимание, гневът на гражданите може да се насочи в неочаквана посока

img 5775

На протестите през 2020 г., яхнати от ИТН, Балабанов обикаляше след протестиращи, които сега нарича „жълтопаветен балон“, припомня Явор Божанков.

За мен един от най-отблъскващите хора в политиката е Слави Трифонов. Този човек буквално се изплю в лицето на стотици хиляди българи. Но протестите пред къщата му са неправилни. Мястото на всеки протест е на площада. Ако тръгнем за линч пред домовете, от общество се превръщаме в подивяло племе.

