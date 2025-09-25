Денят по диагонал – 25 септември 2025 г.

Борисов се съгласи с твърдението на Ивайло Мирчев, че страната има повече от един премиер
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна в парламентарните кулоари, че Делян Пеевски има влияние в изпълнителната власт. Това стана, когато той заяви, че е съгласен с тезата на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, че страната има няколко премиери, но вместо трима, посочи петима – себе си, Росен Желязков, Атанас Зафиров, Слави Трифонов и Делян Пеевски.
Институтът за пътна безопасност не вижда санкции след промените в Закона за движението по пътищата
От Института за пътна безопасност излязоха със становище, че към момента няма връчен нито един електронен фиш на нарушител, близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата.
Няма шест милиарда под въпрос, проектите по ПВУ вървят добре, увери Томислав Дончев
„Гоним амбициозен срок до август догодина – нека политическите бури не доведат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен.“ С тези думи вицепремиерът Томислав Дончев откри днешното правителствено заседание, посветено на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че основното послание към бенефициентите – общини, малки и средни предприятия, агенции и неправителствени организации – е да продължат активно с реализацията на проектите си.
„Тренд“: При нови избори ГЕРБ-СДС са първи в парламент с 8 политически сили и неясен втори
Проучване на социологическата агенция “Тренд” показва, че ГЕРБ-СДС ще запазят водещата си позиция в парламента при вероятни нови избори. Следващите три формации – “Възраждане”, ДПС-Ново начало и „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ са с почти изравнени резултати.
Може ли НАТО да принуди Русия да спре с провокациите?
НАТО предупреди Русия, че ще използва “всички необходими военни и невоенни средства“ за защита на територията на алианса. Това се случи на среща, свикана след нарушаване на въздушното пространство на Естония от три руски изтребителя МиГ-31.
От БОЕЦ дадоха 3-часов срок на областния управител на София да обясни за централата на „ДПС-Ново начало“
От сдружение БОЕЦ, които от 15 часа провеждат протест пред централата на „ДПС-Ново начало“, поставиха 3-часов срок на областния управител на София Стефан Арсов и на представителя на Столична община от направление „Архитектура и градоустройство“ – инж. Лиляна Петрова – началник на Дирекцията за национален строителен контрол.
Явор Божанков: Внимание, гневът на гражданите може да се насочи в неочаквана посока
На протестите през 2020 г., яхнати от ИТН, Балабанов обикаляше след протестиращи, които сега нарича „жълтопаветен балон“, припомня Явор Божанков.
За мен един от най-отблъскващите хора в политиката е Слави Трифонов. Този човек буквално се изплю в лицето на стотици хиляди българи. Но протестите пред къщата му са неправилни. Мястото на всеки протест е на площада. Ако тръгнем за линч пред домовете, от общество се превръщаме в подивяло племе.