Флотът на BYD се окомплектова с осми кораб - BYD Jinan

Китайският производител на електромобили BYD обяви, че най-новото попълнение във флота ѝ за превоз на автомобили – BYD Jinan – официално е влязъл в експлоатация. BYD Jinan е осмият товарен кораб на китайската компания и носи името на град Дзинан в източната провинция Шандун, където се намира една от най-големите й производствени бази.

С това морският флот на BYD вече е напълно окомплектован, ускорявайки интернационализацията на китайските автомобили, а компанията подсказа, че засега няма планове за нови кораби.

Останалите седем съда от флота са: BYD Explorer No.1, BYD Hefei, BYD Changzhou, BYD Shenzhen, BYD Xi’an, BYD Changsha и BYD Zhengzhou. Сред тях BYD Zhengzhou, с капацитет 7 000 коли, бе предаден и въведен в експлоатация през юли. С изключение на BYD Explorer No.1 (с капацитет 4 000 автомобила), всички кораби носят имена на градове с производствени бази на BYD. Компанията не разкри капацитета на BYD Jinan, но повечето кораби във флота могат да превозват по 7 000 превозни средства, а три от тях – по 9 200.

Тези съдове позволяват на BYD да увеличи годишния си износ до над 1 милион автомобила. През август китайският производител е продал 373,626 електрически превозни средства (NEV), което е ръст от 0.15% на годишна база и 8.52% спрямо юли. От тях 371,501 са пътнически NEV, а 2,125 – търговски.

Продажбите на BYD в чужбина през август достигнаха 80,813 автомобила – ръст от 156.95% на годишна база и с 0.09% повече от юли. За периода януари – август международните фирмени продажби на електромобили са 625,816 броя – увеличение от 136.27% спрямо предходната година.

