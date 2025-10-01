Основни ползи от патладжана – от фибри до антиоксиданти

Не само че тъмнолилавият патладжан изглежда впечатляващо, но също така осигурява полезни за сърцето и червата хранителни вещества. Освен това е изключително универсален в кухнята и лесно може да се включи в различни ястия.

„Той е много нискокалоричен, но съдържа редица важни хранителни вещества,“ казва Натали Рицо, регистриран диетолог. Особено кожата му е богата на фибри и антиоксиданти, допълва тя.

Зеленчукът съдържа и вода – още една очевидна полза за здравето.

Независимо дали сте дългогодишен почитател или тепърва ще го откривате, диетолозите смятат, че има много причини да го включите в менюто си.

Хранителен състав (в 1 чаша):

35 калории

0,8 г протеин

0,2 г мазнини

8,6 г въглехидрати

2,5 г фибри

Ползи

Фибри.

Една от най-големите ползи е високото съдържание на фибри – почти 3 г в чаша, само за 35 калории. Фибрите подпомагат здравето на червата, засищат и, както обяснява Рицо, се свързват с холестерола и помагат за неговото изхвърляне от организма. Това е ключово за сърдечното здраве.

Антиоксиданти.

Богат е на антиоксиданти, които също подкрепят сърцето.

„Съдържа много полифеноли, включително антоцианини, които му придават този дълбок лилав цвят,“ казва Шели Уегман, диетолог в UNC Rex Nutrition Services. Антоцианини се срещат и в боровинките и къпините.

Въпреки разпространеното мнение, че зеленчуци от сем. картофови причиняват възпаление, Рицо уточнява, че е вярно обратното – те имат противовъзпалителни свойства.

Тези съединения се борят с хроничното възпаление, свързано със сърдечни заболявания, рак и дори деменция или Алцхаймер.

Минерали.

Освен антиоксиданти, патладжанът съдържа калий, фолат и манган. Манганът е особено ценен, защото подпомага метаболизма на въглехидрати, холестерол и аминокиселини, както и процеса на кръвосъсирване и заздравяването на рани.

Четете още: Пет плода, които трябва да ядете всяка седмица, за да подобрите здравето си