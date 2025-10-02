Асен Василев: Правителството самò твори кризата, за ПВУ няма как да подведат Брюксел (част 2)

България пропуска по 3 млрд. лв. годишно от такси по „Турски поток“, управляващите не искат да развалят комфорта на „Газпром“, смята Асен Василев

Ако се спази законодателството, догодина пенсиите ще се вдигнат с 8 %, а парите на полицаите ще скочат с 12-13% върху сегашното повишение от 50%.

Още през лятата на миналата година бихме камбаната за рисковете по второто плащане по ПВУ. Обясняваше се, че всичко е наред и нужда от антикорупционни закони няма. Сега ЕК им каза в прав текст – докато няма независима антикорупционна комисия, второ плащане няма да се случи. Около 10 млрд. лв. за тази и следващата година са под риск.

Научната фантастика с 30% ръст на ДДС няма как да се случи. Случва се това, което прогнозирахме – ръст от 13-15%. Тук също се отваря дупка в бюджета.

От четири години бяхме забравили за забавяне на разплащания с фирми и общини и методите от времената на Дянков. Сега тези практики се завръщат. Това води до криза, сътворена от самото правителство, за да се толерират непропорционално силовите структури.

От такси по „Турски поток“ в българския бюджет могат да влизат по 3 млрд. лв. годишно. Но правителството не иска да разваля комфорта на „Газпром“.

Докато конкретните нарушители по казуси с дела срещу България не започнат да носят персонална отговорност, всички ще продължаваме да плащаме за чужди прегрешения.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Още от интервюто:

Задава ли се икономическа криза през зимата?

Колко ще бъде държавният дефицит в края на годината?

Колко български фирми биха направили доброволни дарения на министерството на финансите?

Защо чуждестранен инвеститор осъди в американски съд България за обезщетение от 100 млн. евро?

Помните ли казуса „Нексо“?

Символика или безвкусица са плюшените зайчета в българската правосъдна система?

Вижте първата част от интервюто с Асен Василев

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ