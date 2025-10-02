Китайците са насърчавани да потребяват повече

Бизнес активността в производствения сектор на Китай може да се подобри през следващите месеци. Индексът на мениджърите по покупките (PMI), който проследява бизнес активността, остана в зоната на свиване през септември, но се приближи до 50 пункта, последвано от растеж. Вътрешното потребление, което е субсидирано от лихвените проценти по потребителските кредити за стимулиране на потреблението в страната, може да подобри настроенията на китайските производители и реалното състояние на нещата в компаниите. Перспективите за външното търсене обаче остават неясни.

Съставният индекс на мениджърите по покупките (PMI) в Китай е бил 50.6 през септември в сравнение с 50.5 през август, според Националното статистическо бюро на страната (над 50 показва разширяване, под 50 показва свиване).

PMI за сектора на услугите в Китай падна до 50 през септември в сравнение с 50.3 през август.

Свиване на активността в множество сектори (от развлечения до хранителни услуги) беше регистрирано в края на летния туристически сезон. Индексът на бизнес активността в строителството остана под 50 през септември, тъй като спадът на пазара на недвижими имоти в Китай продължава въпреки мерките за подкрепа на правителството.

На този фон

анализаторите са окуражени от постъпващите данни за PMI за производствения сектор в Китай.

Статистиката показва, че макар да остава в зоната на свиване, индикаторът се е повишил до 49.8 през септември от 49.4 през август. Икономистите, анкетирани от Trading Economics, очакваха показание от 49.7. Според Бюрото по статистика, подиндексът на новите поръчки се е увеличил до 49.7 през септември от 49.5 през август. Индикаторът за производство се е повишил до 51.9 от 50.8. Индикаторът, отразяващ очакванията в производствения сектор, расте до 54.1 от 53.7 през август (което показва оптимизма на компаниите относно средносрочните им перспективи).

PMI за производството може да премине прага, разделящ растежа от свиването през следващите месеци.

Очаква се бизнес активността да бъде подкрепена от вътрешното търсене. В допълнение към вече въведените мерки за стимулиране, китайските власти започнаха да субсидират лихвените проценти по потребителските кредити на 1 септември. Гражданите, които теглят заеми до 50 000 юана (приблизително 7000 долара) за една година, имат право на преференциалната ставка.

Чрез стимулиране на кредитирането властите възнамеряват, наред с други неща, да спрат спада на потребителските цени, тъй като в Китай се регистрира дефлация от няколко месеца. Общата цел, както заяви китайският заместник-министър на финансите Ляо Мин, е

вътрешното потребление да се превърне в „движещата сила на националната икономика“.

Припомняме, че икономистите обсъждат необходимостта Китай да се преориентира към този модел от няколко години.

През 2025 г. дискусиите за проблемите, пред които е изправена китайската икономика, произтичащи от зависимостта ѝ предимно от външно търсене, се възобновиха. Непредсказуемостта на решенията на президента на САЩ Доналд Тръмп (търговска сделка с Китай, противно на очакванията, все още не е сключена) и високото ниво на несигурност в световната търговия като цяло ще бъдат използвани от китайските власти като аргумент за прилагането на допълнителни мерки в подкрепа на вътрешното потребление.

(по материали от чуждестранния печат)