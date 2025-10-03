РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полша ще бъде трамплин за инвестиции в Украйна при възстановяването

Радек Сикорски

Полша ще бъде най-големият бенефициент от възстановяването на Украйна, според полския външен министър Радослав Сикорски. „Поради исторически, езикови и географски причини Полша ще бъде сигурен трамплин за инвестиции в Украйна за много западни инвеститори“, обясни Радослав Сикорски в интервю за Fakt.

Външният министър Сикорски определи украинската диаспора в страната като „коз“ за Полша. Той отбеляза, че въпреки продължаващите боеве, много полски предприятия продължават да работят в Украйна.

„Вече полагаме основите за такова сътрудничество“,

отбеляза Сикорски.

Министърът не изключи възможността следващата конференция за възстановяването на Украйна да се проведе в Полша. Варшава вече е участвала в предишни конференции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени