Полша ще бъде най-големият бенефициент от възстановяването на Украйна, според полския външен министър Радослав Сикорски. „Поради исторически, езикови и географски причини Полша ще бъде сигурен трамплин за инвестиции в Украйна за много западни инвеститори“, обясни Радослав Сикорски в интервю за Fakt.

Външният министър Сикорски определи украинската диаспора в страната като „коз“ за Полша. Той отбеляза, че въпреки продължаващите боеве, много полски предприятия продължават да работят в Украйна.

„Вече полагаме основите за такова сътрудничество“,

отбеляза Сикорски.

Министърът не изключи възможността следващата конференция за възстановяването на Украйна да се проведе в Полша. Варшава вече е участвала в предишни конференции.