Повече инспектори ще проверяват качеството на социалните услуги

С 20 щатни бройки ще се увеличи числеността на Агенцията за качеството на социалните услуги, след като днес (3 октомври) Министерският съвет прие промяна в Устройствения правилник на ведомството на Борислав Гуцанов, информират от пресцентъра му. Целта е да се засили контролът в социалните услуги и да се осигурят по-качествени условия на живот.

„Във връзка с поетата от мен инициатива за разкриване на нови домове 115 общини са дали предложения за публични сгради, чието предназначение може да бъде променено. В момента колегите от Агенцията за качеството на социалните услуги правят оглед на тези над 200 обекта. Ще видим кои могат с относително малко пари от държавата да бъдат отремонтирани и да се превърнат в домове за стари хора. Нека Агенцията да си свърши работата и ще ви информирам какви нови места ще открием“, отговори на питане министър Гуцанов по време на днешния парламентарен контрол.

От неговото ведомство поясняват, че от началото на годината служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги са извършили 700 проверки, в резултат на които са отнети 17 лиценза, закрити са 12 незаконни обекта, а за 400 души е осигурена качествена грижа.