Учени правят противоречив извод за ежедневните мултивитамини

Ново изследване върху 390 124 здрави възрастни в САЩ, проследени за повече от 20 години, не открива връзка между приема на мултивитамини всеки ден и по-дълъг живот.

Много хора посягат към дневно хапче, за да компенсират хранителни дефицити. Новите резултати обаче сочат, че за дълголетие при здрави възрастни това няма ефект.

Екипът проследява участниците в три големи кохортни проучвания в САЩ, започнали през 90-те години и началото на 2000-те, всички без рак и хронични заболявания в началото.

След като се вземат предвид възраст, пол, раса, образование, тютюнопушене, тегло и качество на диетата, изследователите сравняват редовни потребители на мултивитамини с хора, които не ги използват. Резултатът остава същият след тези корекции.

В периода на проследяване са отчетени 164 762 смъртни случая – включително от рак, сърдечни заболявания и мозъчносъдови болести. Приемът не показва понижение в общата смъртност или в тези основни категории.

Проучването е ръководено от д-р Ерика Лофтфийлд от Националния институт за рак (NCI).

Какво означават резултатите

В първата половина на проследяването ежедневните потребители имат дори 4% по-висок риск от смърт в сравнение с тези, които не ги използват (съотношение на риска 1.04, доверителен интервал 1.02–1.07). В по-късните години рискът е сходен и статистически неразличим от 1.00.

„Приемът на мултивитамини не беше свързан с полза за смъртността,“ пише Лофтфийлд.

Как се вписва в предишни изследвания

През 2022 г. Американската работна група за превантивни услуги (USPSTF) заключи, че няма достатъчно доказателства за ползи или вреди за превенция на сърдечно-съдови заболявания или рак.

В голямото рандомизирано проучване Physicians’ Health Study II (14 000 лекари мъже) показва, че те не намаляват риска от сърдечни събития или смъртност за около 11 години проследяване.

Общият модел – както при наблюдателни, така и при рандомизирани проучвания – е последователен: няма полза за дълголетието.

Защо хората все пак ги приемат

Около една трета от възрастните в САЩ съобщават, че ги приемат, често за „спокойствие“ или за компенсиране на нередовна диета.

Това обаче може да обърква резултатите, тъй като хората, които вземат добавки, често имат и по-здравословни навици.

Освен това някои започват да приемат витамини след появата на здравословни проблеми – явление, наречено „обратна причинност“.

Кой все пак може да се нуждае от добавки

Изследването се отнася само за здрави възрастни. То не важи за хора с доказани дефицити или специфични нужди.

Пример: Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчват всички жени в детеродна възраст да приемат 400 микрограма фолиева киселина дневно за превенция на дефекти на невралната тръба.

Лекари също предписват витамин D при ниски нива в кръвта или витамин B12 при проблеми с усвояването.

Въпреки че не удължават живота, мултивитамините може да имат ефекти върху когнитивните функции, зрението, имунитета или краткосрочни показатели като умора и настроение. Доказателствата в тези области обаче са смесени.

Най-добре подкрепените стратегии за по-дълъг и здрав живот остават класическите:

не пушете

движете се редовно

хранете се разнообразно с повече растения

спете добре

контролирайте кръвното налягане и кръвната захар

Добавките могат да са полезни в ограничени, доказани случаи, но за повечето здрави възрастни ежедневният мултивитамин не удължава живота.

Проучването е публикувано в JAMA Network Open.

Четете още: Защо трябва да ядете един нар всеки ден