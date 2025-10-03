РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Учени правят противоречив извод за ежедневните мултивитамини

Приемането на мултивитамини Трябва ли всички да приемаме витамини под формата на хранителни добавки? витамин В6 може да причини „постоянни“ увреждания на нервите

Ново изследване върху 390 124 здрави възрастни в САЩ, проследени за повече от 20 години, не открива връзка между приема на мултивитамини всеки ден и по-дълъг живот.

Много хора посягат към дневно хапче, за да компенсират хранителни дефицити. Новите резултати обаче сочат, че за дълголетие при здрави възрастни това няма ефект.

Екипът проследява участниците в три големи кохортни проучвания в САЩ, започнали през 90-те години и началото на 2000-те, всички без рак и хронични заболявания в началото.

След като се вземат предвид възраст, пол, раса, образование, тютюнопушене, тегло и качество на диетата, изследователите сравняват редовни потребители на мултивитамини с хора, които не ги използват. Резултатът остава същият след тези корекции.

В периода на проследяване са отчетени 164 762 смъртни случая – включително от рак, сърдечни заболявания и мозъчносъдови болести. Приемът не показва понижение в общата смъртност или в тези основни категории.

Проучването е ръководено от д-р Ерика Лофтфийлд от Националния институт за рак (NCI).

Какво означават резултатите

В първата половина на проследяването ежедневните потребители имат дори 4% по-висок риск от смърт в сравнение с тези, които не ги използват (съотношение на риска 1.04, доверителен интервал 1.02–1.07). В по-късните години рискът е сходен и статистически неразличим от 1.00.

„Приемът на мултивитамини не беше свързан с полза за смъртността,“ пише Лофтфийлд.

Как се вписва в предишни изследвания

През 2022 г. Американската работна група за превантивни услуги (USPSTF) заключи, че няма достатъчно доказателства за ползи или вреди за превенция на сърдечно-съдови заболявания или рак.

В голямото рандомизирано проучване Physicians’ Health Study II (14 000 лекари мъже) показва, че те не намаляват риска от сърдечни събития или смъртност за около 11 години проследяване.

Общият модел – както при наблюдателни, така и при рандомизирани проучвания – е последователен: няма полза за дълголетието.

Защо хората все пак ги приемат

Около една трета от възрастните в САЩ съобщават, че ги приемат, често за „спокойствие“ или за компенсиране на нередовна диета.

Това обаче може да обърква резултатите, тъй като хората, които вземат добавки, често имат и по-здравословни навици.

Освен това някои започват да приемат витамини след появата на здравословни проблеми – явление, наречено „обратна причинност“.

Кой все пак може да се нуждае от добавки

Изследването се отнася само за здрави възрастни. То не важи за хора с доказани дефицити или специфични нужди.

Пример: Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчват всички жени в детеродна възраст да приемат 400 микрограма фолиева киселина дневно за превенция на дефекти на невралната тръба.

Лекари също предписват витамин D при ниски нива в кръвта или витамин B12 при проблеми с усвояването.

Въпреки че не удължават живота, мултивитамините може да имат ефекти върху когнитивните функции, зрението, имунитета или краткосрочни показатели като умора и настроение. Доказателствата в тези области обаче са смесени.

Най-добре подкрепените стратегии за по-дълъг и здрав живот остават класическите:

  • не пушете
  • движете се редовно
  • хранете се разнообразно с повече растения
  • спете добре
  • контролирайте кръвното налягане и кръвната захар

Добавките могат да са полезни в ограничени, доказани случаи, но за повечето здрави възрастни ежедневният мултивитамин не удължава живота.

Проучването е публикувано в JAMA Network Open.

