Инвестицията в образование в първите 3 години е с най-висока възвръщаемост, обяви Елисавета Белобрадова

Инвестицията в образование в първите три години е с най-висока възвръщаемост за държавата в сравнение с всеки друг образователен етап в човешкия живот, обяви Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, представяйки своя законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

След това тя обясни тезата си – в първите три години от образованието мозъкът на детето се развива най-интензивно и ако тогава се открият проблемите и по тях учителят започне работа, резултатите ще се отплатят многократно. Ако обаче този момент бъде изпуснат, тогава пропуските могат да се задълбочат и да не се отстранят никога, предупреди Белобрадова.

Ето защо в законопроекта си тя предлага разширяване на достъпа чрез допълващи услуги и по-добра координация между образователната, здравната и социалната система.

За децата, които не владеят български език или той не им е майчин, Белобрадова предлага да се въведат правила, които да гарантират ефективна езикова подкрепа на първо място от квалифицирани преподаватели, с повече ресурси и със системна работа още от детската градина, включително и през лятото, за да не се налага нито едно дете да повтаря първи клас.

Законопроектът предвижда и държавата целенасочено да насърчава внедряването на иновации и технологии с приложения на Изкуствен интелект, така че образованието да върви в крак с времето и децата не просто да оцеляват в дигиталния свят, а да могат да разпознават истината от дезинформацията и да използват технологиите за развитие, а не за изолация.

По отношение на квалификацията на учителите Белобрадова предлага координиране и обединяване на процедурите в единна система, която да позволява конкуренция между обученията и следене на качеството чрез ясни критерии и обратна връзка за учителите от страна на работодателите.

Що се отнася до новия учебен предмет „Добродетели и религии“ позицията на Елисавета Белобрадова и депутати от ПП-ДБ е това обучение да остане избираемо и да включва всички признати деноминации по силата на Закона за вероизповеданията (т.е. да се изучават православие, католицизъм, ислям, юдаизъм), за да не се чувства нито едно дете изолирано.

Депутатът от ПП-ДБ направи уговорката и че ако се въведе нов задължителен предмет „Добродетели и религии“, то той трябва да бъде посветен на ценностите на Конституцията, на европейските принципи и на Хартата за правата на човека, така че учениците да изграждат гражданска култура и да познават основите на демокрацията.

По-късно Атанас Славов от ПП-ДБ повтори позицията на Белобрадова за обучението „Добродетели и религии“, а именно че те ще настояват да се изучават всички, изповядвани в България и включени в преамбюла на Закона за вероизповеданията. Така той отговори на твърденията на депутати от „Възраждане“, че тяхното предложение е религията изобщо да не се изучава в училище.