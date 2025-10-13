РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Костадин Костадинов за вота в Пазарджик: Пеевски изкупи и дилърите на ГЕРБ

Според лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов изборният процес в Пазарджик за пореден път е показал, че българите не гласуват и се стига до купен и корпоративния вот. 

„Възраждане“ остава с непроменен резултат от предния път – запазва и двамата си общински съветници, написа Костадинов.

Ето какво написа лидерът на „Възраждане“:

Равносметка на изборите в ПАЗАРДЖИК

 „Ако изборите в Пазарджик бяха национални, ДПС щеше да е първа сила в страната.

???????? Това е основният извод от вчера. При 100 000 жители на общината гласуваха около 33 000, от които около 5 000 цигани и още 15 000 чистокръвни продажни българи. Ето защо резултатът е напълно закономерен.

???? Пеевски изкупи и дилърите на ГЕРБ, което доведе до маргинален резултат за първата сила в общината от 7%. ППДБ също имаха силен корпоративен и купен вот – все пак те управляват общината.

????????Възраждане запази резултата си от последните избори и ще има двама съветника.

???????? Поздравявам възрожденците от Пазарджик за сърцатата кампания и положените безкористни усилия! 1220 свободни българи в общината оцениха по достойнство посланията на нашите кандидати!

???? Има ли някой още, който да не е разбрал, че България има нужда от преосноваване?

????Българи, събудете се! Събудете се, защото убивате България и собствените си деца с мъртвешкия си сън‼️„, пише Костадинов.

