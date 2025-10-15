Денят по диагонал – 15 октомври 2025 г.

Работата на парламента бе блокирана, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му повече няма да осигурява кворум. В сряда сутринта в залата се регистрираха едва 61 депутати от парламентарните групи на „Възраждане“, „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Морал, единство, чест“. Обичайната повторна проверка на присъстващите не бе извършена от председателя на парламента Наталия Киселова, вместо това тя просто обяви датата на следващото редовно заседание.

„Виновникът за политическата криза е човекът, непожелал да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски“, обяви Мирчев и припомни как миналата година от ПП-ДБ са поискали неговото създаване. По думите му той бил почти направен, но не бил довършен. „От вчера – и ГЕРБ, и „ДПС-Ново начало“ са фактически една и съща политическа сила, а това, което виждаме днес, са трима премиери, за които ние говорим отдавна. Единият е формалният, вторият – на когото много му се иска и третият, който е истинският премиер – Делян Пеевски.

Синдикатите искат да натоварят бизнеса с по-голямо бреме, бизнесът иска да се махне минималната работна заплата или да се смята по друг начин, младите лекари настояват да се вдигнат техните заплати, а не на полицаите, учителите искат повече пари от дансаджиите… Веднага възниква въпросът: до колко справедливо работи държавата във фазата на „разхвърлянето на пари”?

Животът на столичния град през последните 35 години е насечен от сериозни кризи, някои от които се повтарят със странна цикличност (като кризите с транспорта и боклука). Градът расте (видимо с просто око), но не старее (доста спорно), в същото време се скапва със заплашителна скорост. Едва ли има по-фрапиращ пример за община с огромен бюджет, който да се съставя и управлява не просто некомпетентно, а направо бандитски – от избори на избори, от кмет на кмет.

Основна вина за състоянието на „Топлофикация София“ носи ГЕРБ. През годините те разполагаха с целия инструментариум – от министър-председател, през министър на енергетиката, шеф на „Булгаргаз“, кмет на столицата, мнозинство в Столичен общински съвет, до шефа на дружеството. Защо те са вкарали „Топлофикация София“ в тази спирала от дългове, аз отговор нямам.

Отделените в атмосферата емисии на въглероден двуокис от човешка дейност и горски пожари са се увеличили с безпрецедентно количество през миналата година, а способността на сушата и океаните да абсорбират въглерод е намаляла, според Световната метеорологична организация (СМО). Топлината, задържана от въглеродния двуокис и други парникови газове води до по-екстремни метеорологични условия. От което следва, че „намаляването на емисиите е от съществено значение не само за нашия климат, но и за нашата икономическа сигурност и благосъстояние на общността.“

В интернет активно се разпространява фишинг атака чрез имейли, озаглавени „Съдебни производства“. В тези измамни съобщения злонамерено са използвани името на МВР и Главна дирекция „Национална полиция“, както и логата на Европол и ГДНП. Имитиран е дори отличителният знак на дирекцията и подпис на неин бивш ръководител. Целта на измамниците е да заблудят потребителите в мрежата и да придадат достоверност на фалшивите документи.