Денят по диагонал – 15 октомври 2025 г.

Слушат и изпълняват: Депутати от ГЕРБ организират приемни из страната, както нареди Борисов
Работата на парламента бе блокирана, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му повече няма да осигурява кворум. В сряда сутринта в залата се регистрираха едва 61 депутати от парламентарните групи на „Възраждане“, „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Морал, единство, чест“. Обичайната повторна проверка на присъстващите не бе извършена от председателя на парламента Наталия Киселова, вместо това тя просто обяви датата на следващото редовно заседание.
Виновник за политическата криза е непожелалият да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски, обяви Ивайло Мирчев
„Виновникът за политическата криза е човекът, непожелал да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски“, обяви Мирчев и припомни как миналата година от ПП-ДБ са поискали неговото създаване. По думите му той бил почти направен, но не бил довършен. „От вчера – и ГЕРБ, и „ДПС-Ново начало“ са фактически една и съща политическа сила, а това, което виждаме днес, са трима премиери, за които ние говорим отдавна. Единият е формалният, вторият – на когото много му се иска и третият, който е истинският премиер – Делян Пеевски.
Бюджет 2026: Битката между ламтежа и реалностите започна
Синдикатите искат да натоварят бизнеса с по-голямо бреме, бизнесът иска да се махне минималната работна заплата или да се смята по друг начин, младите лекари настояват да се вдигнат техните заплати, а не на полицаите, учителите искат повече пари от дансаджиите… Веднага възниква въпросът: до колко справедливо работи държавата във фазата на „разхвърлянето на пари”?
Кризата с боклука: много пари, но и много политика
Животът на столичния град през последните 35 години е насечен от сериозни кризи, някои от които се повтарят със странна цикличност (като кризите с транспорта и боклука). Градът расте (видимо с просто око), но не старее (доста спорно), в същото време се скапва със заплашителна скорост. Едва ли има по-фрапиращ пример за община с огромен бюджет, който да се съставя и управлява не просто некомпетентно, а направо бандитски – от избори на избори, от кмет на кмет.
Цветомир Петров: Спасението за потъващата „Топлофикация-София“ е едно – концесия (част 2)
Основна вина за състоянието на „Топлофикация София“ носи ГЕРБ. През годините те разполагаха с целия инструментариум – от министър-председател, през министър на енергетиката, шеф на „Булгаргаз“, кмет на столицата, мнозинство в Столичен общински съвет, до шефа на дружеството. Защо те са вкарали „Топлофикация София“ в тази спирала от дългове, аз отговор нямам.
Нивата на емисиите от въглероден двуокис са достигнали нови рекордни висоти през 2024-а
Отделените в атмосферата емисии на въглероден двуокис от човешка дейност и горски пожари са се увеличили с безпрецедентно количество през миналата година, а способността на сушата и океаните да абсорбират въглерод е намаляла, според Световната метеорологична организация (СМО). Топлината, задържана от въглеродния двуокис и други парникови газове води до по-екстремни метеорологични условия. От което следва, че „намаляването на емисиите е от съществено значение не само за нашия климат, но и за нашата икономическа сигурност и благосъстояние на общността.“
Измамници ловят наивници с имейли от името на МВР и полицията
В интернет активно се разпространява фишинг атака чрез имейли, озаглавени „Съдебни производства“. В тези измамни съобщения злонамерено са използвани името на МВР и Главна дирекция „Национална полиция“, както и логата на Европол и ГДНП. Имитиран е дори отличителният знак на дирекцията и подпис на неин бивш ръководител. Целта на измамниците е да заблудят потребителите в мрежата и да придадат достоверност на фалшивите документи.