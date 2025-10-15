Стив Уиткоф скоро ще напусне администрацията на Тръмп, за да се занимава с бизнес

Специалният пратеник на президента на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф планира да напусне държавна служба и да се занимава с бизнес начинание, според катарския портал Middle East Eye, позовавайки се на източници.

Изданието описва Уиткоф като „ключов преговарящ“, който е допринесъл за споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас. След „изтощителен график на совалкова дипломация в Близкия изток“, източници твърдят, че Стив Уиткоф планира да напусне президентската администрация, за да се съсредоточи върху бизнеса си.

„Прекратяването на огъня в Газа е кулминацията на кратката дипломатическа кариера на Уиткоф“,

се казва в статията.

Middle East Eye пише, че неговият бизнес опит, личните му връзки с Доналд Тръмп и собственото му финансово благополучие са позволили на специалния пратеник да „действа отвъд ограниченията, които възпрепятстват обикновените американски дипломати“.

Президентът Тръмп наскоро е възложил на специалния пратеник Уиткоф задачата да посредничи в конфликта между Русия и Украйна. Но „тези преговори са в застой“, отбелязват от Middle East Eye.