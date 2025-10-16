Висшият съдебен съвет решава дали да пита парламента за „тримата големи“

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще заседава днес. Той е свикан от правосъдния министър Георги Георгиев. Висшите магистрати ще трябва да решат дали да отправят искане до Народното събрание за тълкуване на текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с „тримата големи“ в съдебната система.

Става въпрос за изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища – Върховния административен съд и Върховния касационен съд и по-конкретно за това дали срокът от шест месеца е приложим спрямо Борислав Сарафов – изпълняващият функциите главен прокурор на страната.

Досега се е произнесла само Прокурорската колегия, част от Висшия съдебен съвет, която принципно и предлага главен прокурор на Републиката. Право да предлага главен обвинител на държавата има и министърът на правосъдието. Мнението на Прокурорската колегия е, че спорният текст на закона е неприложим спрямо Сарафов, тъй като той е избран преди влизането му в сила.

В същото време на 2 октомври Върховният касационен съд отказа да възобнови дела по искания на временния главен прокурор Борислав Сарафов, тъй като го смята за нелегитимен. От ВКС излязоха с безпрецедентно прессъобщение във връзка с две подобни искания на Сарафов. От тяхната позиция става ясно, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказва да се съобрази с последните промени в Закона за съдебната власт, които ограничават временния престой на „тримата големи“ до 6 месеца.

Ето защо министърът на правосъдието Георги Георгиев смята, че двете колегии – и Прокурорската, и Съдийската трябва да вземат общо решение и то трябва да е дали да потърсят мнението на парламента.

Припомняме, че миналата седмица в кулоарите на Народното събрание лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, в отговор на журналистически въпрос, обяви, че не парламентът решава дали Борислав Сарафов е законно изпълняващ функциите главен прокурор. Той бе категоричен, че това го решава Висшият съдебен съвет и Прокурорската колегия.

Самият министър Георги Георгиев, който има право да предлага главен прокурор, заяви, че няма как представител на изпълнителната власт да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт.