В Пиринско са готови с проекти за милиони от еврофинансиране

Обединени, общините Кюстендил, Благоевград, Симитли и Кочериново се надяват да се преборят за парите от Европа.

Въпреки откровената картина на разлома в държавността, съпроводен с безпрецедентния политически водевил , на който ставаме свидетели в последните дни, очевидно оптимистите не са се изчерпали съвсем. И тъй като единствения начин за оцеляване е да се опрем на добре позната житейска истина, че спасението на давещите се е дело на самите давещи се, общините в Пиринско са се хванали за здравия клон –

оцеляване чрез европейски средства.

В областния информационен център в Благоевград за обществено обсъждане бяха представени три мащабни концепции за кандидатстване за инвестиции от европроекти. Две от идейните разработки са с водеща община Кюстендил, а при третата лидерството е на община Сандански.

Обединени, общините Кюстендил, Благоевград, Симитли и Кочериново се надяват

да се преборят за финансиране за над 32 млн. лева.

Стана ясно, че най-много са заложените дейности по програма „Региони в растеж“. Те включват саниране на многофамилна сграда в община Кочериново с инвестиция от 1 млн. лв., като общината е подготвена да поеме 5% от финансирането. Същият проект е подготвен и от община Симитли, Готов е и проект за 1 милион лева за основен ремонт и модернизация на физкултурен салон и спортна площадка в сградата на Спортното училище в Кюстендил. В Благоевград на общата стойност на проектите е 10 млн.лева. Те включват изграждане на нова сграда на детска градина в ж.к .„Ален мак“, която ще може да поеме филиалите на детските градини, разположени в блокове в квартала. Представените проекти включват преустройство и основен ремонт на Център за работа с деца, осигуряването на медицинска апаратура за сърдечни и онкозаболявания за нуждите на общинската онкоболница „Св. Мина“ е на стойност 300 000 лева.

Общината в Благоевград предвижда изграждане на нова социална услуга за обгрижване на възрастни с трайни увреждания чрез строителство на нова сграда с капацитет 12 места за 5 млн. лв. в община Благоевград,

В проект на стойност 8.7 млн. лв. се предвижда цялостен ремонт на общински блок в ж.к. „Еленово“, с които да бъде извършен основен ремонт на апартаментите, освободени от детските градини, както и на общинската сграда на ул. „Ал. Стамболийски“.

По програма „Научни изследвания и иновации“ се залага

създаване на експериментална среда

за научно-изследователска дейност в сферата на мониторинга в управлението на климатичните промени от екип на ЮЗУ на стойност 2.5 млн. лева.

По програма „Образование“ очакват инвестиции в размер на 750 000 лв. за реинтегриране в образователната система и популяризиране на необходимостта от учене и придобиване на квалификация за лица над 16 г. в Благоевград, за 750 000 лв. създаване на връзка на образованието с пазара на труда и развитие на дуалната система на обучение.

По програма „Околна среда“ се очакват инвестиции от 750 000 лв. за дейности „Активен живот за възрастните хора“ за насърчаване на участието им в местни инициативи и „Достъп до социални и здравни услуги и преодоляване на негативни обществени нагласи, насочена към ромското население и хора с риск от социално изключване, на стойност 248 000 лева.

Според зам. кметът по интегрирано планиране и регионално развитие на община Кюстендил Николай Дочев, идеята за партньорство на двата областни центъра – Благоевград и Кюстендил, е провокирана от желанието да се създадат предпоставки за по-добро развитие на целия Югозападен регион.

По програма „Развитие на регионите“

се залага саниране на 12 многофамилни сгради в Кюстендил за 10 млн. лв. със собствено участие на общината от 450 000 лв., обновяване на сградата на ЕГ „Д-р Петър Берон“, включително и физкултурния салон за 4.8 млн. лева.

С тези и още десетки подобни проекти местните власти ще се опитат да подобрят живота на хората в региона.

По програма „Научни изследвания, иновации и дегитализация за интелигентна трансформация“ се залагат 737 551 лв. за внедряване на високотехнологично лабораторно оборудване за нуждите на Институт по земеделие – Кюстендил и подкрепа на практическото обучение на ученици и млади специалисти.

Очакваните инвестиции по програма „Образование“ са за 1.3 млн. лева. Те включват съвместни междуучилищни инициативи с цел изграждане на приобщаваща среда с участието на ученици от ПГ по селско стопанство и ЕГ в Кюстендил на стойност 600 000 лв. и въвеждане на пробно стажуване на ученици в партниращо предприятие и провеждане на смесени обучения в дуална система в Кюстендил с очаквано финансиране от 700 000 лв. Малко над 1 млн лв са очакваните инвестиции по програма „Околна среда“. От тях 100 000 лв се залагат за възстановяване на коритото на р. Банщица в района на с. Жабокрът.

По програма „Развитие на човешките ресурси са заложени малко над 1 млн. лв. очаквано финансиране. 565 000 лв от тях за за обучение и наемане на медицински персонал за мобилните кабинети за профилактика за Кюстендил и 500 000 лв. за услугите, които ще се предоставят в рамките на две години в бъдещия център на 3-я етаж в бившето сиропиталище в Благоевград.

Третата концепция, в която водеща община е Сандански с партньори Петрич, ЮЗУ „Н. Рилски“, ПГИ – Благоевград и фондация, регистрирана в гр. Правец, е с обща стойност 35 млн. лв.

Инвестициите по програма „Развитие на регионите“, които се очакват да са най-мащабни – 28.3 млн. лева.

Те включват изграждане на старчески дом, строителство на нова общинска сграда за настаняване на хора в риск, социално слаби и външни специалисти.

Инвестициите по програма „Образование“ се очаква да са 1 050 000 лева. Те включват 300 000 лв. за насърчаване на процеса на образователна десегрегация в Сандански и Кресна и 750 000 лв. за ограмотяване на навършили 16 г., но отпаднали от образователната система в Сандански.

Проектите са много и все важни и неотложни, друг е въпросът каква част от тях ще могат да бъдат реализирани.

За Благоевградска област одобрените концепции са общо пет и по тях в момента текат обществени обсъждания, които ще се състоят във всички по-големи общини, информираха от Областния информационен център. Резултатите от тези обсъждания ще се обобщят в доклад, който ще се изпрати на специално сформиран за целта съвет в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Разширен състав на този съвет предстои да даде финална оценка на концепциите и преди края на годината се очаква регионалното министерство да обяви списъка на одобрените за финансиране дейности.

Дали обаче политическата криза ще се отрази на реализацията на мащабните проекти на общините, тепърва ще видим.