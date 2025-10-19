Турция провежда мащабна операция срещу предполагаеми членове на организацията ФЕТО

Турските власти започнаха широкомащабна операция срещу заподозрени членове на Фетхуллахистката терористична организация (ФЕТО), съобщи вътрешният министър Али Йерликая в социалната мрежа X, предава БТА.

Акцията се осъществява в координация с прокуратурата и жандармерията в 32 окръга на страната, включително Истанбул, Анкара, Бурса, Чанаккале, Ескишехир, Адана, Анталия, Одрин, Муш, Ван и Адъяман.

През последните две седмици са задържани 62 заподозрени, от които 41 остават под стража, а четирима са поставени под съдебен контрол.

Разследването показва, че арестуваните са заподозрени в участие в структурите на ФЕТО, набиране на нови членове, финансиране на дейности и разпространение на пропаганда в социалните мрежи.

Министър Йерликая публикува и снимки от операциите, подчертавайки, че разследванията продължават.

Анкара обвинява ФЕТО и нейния лидер Фетхуллах Гюлен, живеещ в САЩ, в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 година. Оттогава десетки хиляди турски граждани са арестувани или уволнени за предполагаеми връзки с организацията.