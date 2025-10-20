Френският министър на правосъдието нарече обира на Лувъра правителствен провал

Френският министър на правосъдието и бивш министър на вътрешните работи Жералд Дарманен смята обира на Лувъра за правителствен провал.

„Разбирам, че е невъзможно да се гарантира сигурността на всички обекти, но едно е ясно: ние се провалихме. Ако можете да инсталирате асансьор в средата на Париж, да се качите там за няколко минути, да откраднете безценни бижута и да изложите Франция в такава срамна светлина, това означава, че се провалихме“, каза министърът по радио France Inter.

Министър Дарманен също изрази увереност, че извършителите ще бъдат заловени.

„Полицията винаги печели накрая“, отбеляза той.

Музеят „Лувър“, който беше ограбен вчера, ще отвори отново врати днес, 20 октомври. Пресслужбата на музея е съобщила това, според BFMTV. Някои части от него са „недостъпни за обществеността днес“, отбеляза пресслужбата, без да уточнява кои.

Това може да се отнася до галерия „Аполо“, която съхранява голяма колекция от бижута, принадлежали на кралското семейство. Съобщава се, че само жартиерата, открадната от Лувъра, е на стойност почти 7 милиона евро.