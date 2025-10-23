Британската полиция арестува трима по подозрение в шпионаж, свързан с Русия

Британската полиция съобщи, че е арестувала трима мъже, заподозрени в подпомагане на чужда разузнавателна служба. Държавата, с която са свързани предполагаемите престъпления, е Русия.

Мъжете – на възраст 48, 45 и 44 години – са били арестувани на адреси в западен и централен Лондон. Полицията посочи, че тези адреси, както и още един, в момента се претърсват. Разследването се води от отдела за борба с тероризма.

„Наблюдаваме нарастващ брой лица, които бихме описали като ‘посредници’, набирани от чужди разузнавателни служби, и тези арести са пряко свързани с нашите текущи усилия да осуетим подобна дейност,“ заяви Доминик Мърфи, ръководител на антитерористичната полиция в Лондон.

