РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Британската полиция арестува трима по подозрение в шпионаж, свързан с Русия

Британската полиция арестува трима по подозрение в шпионаж, свързан с Русия

Британската полиция съобщи, че е арестувала трима мъже, заподозрени в подпомагане на чужда разузнавателна служба. Държавата, с която са свързани предполагаемите престъпления, е Русия.

Мъжете – на възраст 48, 45 и 44 години – са били арестувани на адреси в западен и централен Лондон. Полицията посочи, че тези адреси, както и още един, в момента се претърсват. Разследването се води от отдела за борба с тероризма.

„Наблюдаваме нарастващ брой лица, които бихме описали като ‘посредници’, набирани от чужди разузнавателни служби, и тези арести са пряко свързани с нашите текущи усилия да осуетим подобна дейност,“ заяви Доминик Мърфи, ръководител на антитерористичната полиция в Лондон.

Четете още: Великобритания налага санкции на руски шпиони

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени